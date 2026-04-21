Директор по визуальной разработке Marvel Studios попал под масштабные сокращения

Всего Disney намеревается уволить около 1000 сотрудников

Масштабные сокращения в Disney затронули и Marvel Studios – компания уволила директора по визуальной разработке Энди Парка, который работал над проектами Кинематографической вселенной Marvel на протяжении последних 16 лет.

Художник сообщил об этом в своих социальных сетях, назвав происходящее «концом эпохи». За время работы в Marvel Studios Парк принял участие в создании более чем 40 фильмов и сериалов компании – его дебютом в MCU стал ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ в 2010 году. При этом на 15 проектах он выступал руководителем творческой команды, отвечавшей за разработку визуальных образов персонажей и ключевых сцен.

Всего Disney планирует сократить около 1000 сотрудников. Это первые крупные увольнения в медиакорпорации после назначения Джоша Д’Амаро на пост генерального директора компании.