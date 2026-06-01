Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках июня

В числе новинок, которые уже появились в онлайн-кинотеатре Wink – детективный сериал «После Фишера. Инквизитор». Поклонников детективного жанра и вселенной «Фишера» ждет запутанное дело с новыми главными героями в исполнении Александра Петрова, Юлии Снигирь и Полины Гухман.

Уже на сервисе:

«После Фишера. Инквизитор» (детектив, реж. Ольга Френкель)

В маленьком алтайском городе на границе с тайгой находят тело дочери местного чиновника. Очень скоро становится ясно, что убийство относится к нераскрытой серии преступлений знаменитого барнаульского маньяка. За расследование берутся местный опер Белова и следователь из Барнаула Терехов. Они понимают, что все версии и подсказки мистическим образом ведут к загадочной девушке-Маугли, выросшей в тайге.

КУКЛА (драма, реж. Егор Бероев)

У Нади впереди была вся жизнь, но череда трагических событий перевернула все: в один день она потеряла отца и убила жениха, узнав о его измене. Приговор не заставил себя долго ждать — шесть лет лишения свободы в колонии. Именно там Надя рожает дочку, которую у нее тут же забирают. Однако по окончании срока она решает встать на путь исправления и найти девочку, в чем ей вызывается помогать новый друг Андрей.

СТЕРВЯТНИКИ (криминальная драма, реж. Питер Дурунцис)

Журналист Самуэль и его дочь Ава освещают жестокое убийство девушки — жертву облили кислотой. Шокированные преступлением, они проводят собственное расследование и обнаруживают тревожные сходства с делом прошлых лет. События выводят их на группу мужчин во главе с таинственным лидером, известным как Немезис. Отец и дочь втягиваются в опасную игру, где ставки — правда, справедливость и их собственная жизнь.

«СашаТаня», 2-й сезон (комедия, реж. Сергей Казачанский)

Привычная жизнь Сергеевых окончательно выходит из-под контроля, и тем смешнее становятся попытки эту жизнь упорядочить. Саша и Таня продолжают разбираться с родительством в режиме «на максималках»: Алеша взрослеет, спорит и ищет себя — то на футбольном поле, то в совсем неожиданных увлечениях, — а родители пробуют влиять на него самыми изобретательными и не всегда честными способами. Параллельно взрослые проблемы только множатся: ремонт, кредиты, работа и постоянная нехватка времени превращаются в череду недоразумений. Саша все чаще оказывается заложником собственных импровизаций — будь то попытка помочь друзьям, разобраться с работой или скрыть очередную неловкую ситуацию.

«Закон тайги», 2-й сезон (детектив, реж. Александр Колесник, Дмитрий Кузьмин)

Во втором сезоне Устюжанин возвращается на службу в контрразведку. Руководство предлагает ему оставить работу «в поле» и занять генеральскую должность в Главном управлении. Лобанов, в свою очередь, просит Николая остаться в поселке, где катастрофически не хватает опытных профессионалов и надежных людей. Николая ждет сложный выбор: сохранить собственное благополучие или откликнуться на призыв старого друга.

C 1 июня:

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА (семейный, реж. Денис Гуляр)

Это удивительная история о чудесном Докторе с волшебным желтым чемоданчиком, содержимое которого лечит не только простуду и грипп, но и грусть, и одиночество, и трусость. Петя – современный мальчик-затворник, которого не выгнать на улицу, он боится социума и других ребят. Родители решают обратиться к чудесному Доктору, но его волшебный чемоданчик похищают. С этого момента начинается череда приключений. В итоге Петя не только помогает Доктору, но находит себе верных друзей и избавляется от «недуга».

С 5 июня:

ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО (мелодрама, реж. Михаил Вайнберг)

Старшеклассница Полина спасается от травли в новой школе и идет на сделку с главным хулиганом Барсом: он должен притвориться ее парнем и защищать, а она делать все, что он скажет. В ходе этой игры у пары появляются настоящие чувства, но у ее семьи и одноклассников есть причины разлучить влюбленных.

ЗАЧАРОВАННОЕ КОРОЛЕВСТВО (анимационный, реж. Леон Джусен)

Эльфи и Элиз — близнецы, живущие в деревне вместе с родителями. Каждый год они с нетерпением ждут Рождества, но в этот раз будут отмечать праздник без отца, который не вернулся из командировки. Дети не хотят слушать маму, и она решает дать им загадочные карманные часы. С их помощью Эльфи и Элиз перемещаются в удивительную страну под названием Иногда. В путешествии их сопровождает дружелюбный волшебник, который дарит им шесть желаний. Вот только в стране Иногда за день проносятся все времена года, и близнецы должны вернуться до того, как подойдет к концу зима.

С 22 июня:

СЕМЬ ВЕРСТ ДО РАССВЕТА (военная драма, реж. Александр Андреев)

Идет 1942 год. Деревня Куракино, как и многие другие поселения Псковской области, пала жертвой немецких оккупантов. Комендант захватчиков обосновался в доме уважаемого местного жителя Матвея Кузьмина, тогда как хозяева довольствуются тесным сараем. Зимой враги начинают готовить диверсию, и Кузьмина просят за награду довести немецких солдат до красноармейского тыла. Тот соглашается, но изнурительный путь, по которому он поведет захватчиков, закончится совсем не так, как они подозревают.

Также в июне:

ТИМУР И ЕГО КОМАНДА (приключения, реж. Андрей Семенов)

Наши дни. Семнадцатилетняя школьница Женя приезжает из северной столицы в приграничный поселок Белгородской области, чтобы успеть увидеться со своим братом-добровольцем перед его отбытием в зону СВО. Там она знакомится с местным неформальным лидером с позывным «Тимур» и с его командой, подростками-волонтерами, которые не только помогают Жене встретиться с ее братом-танкистом, но и полностью меняют ее представление о жизни.

