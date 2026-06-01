top banner

«Приключения кота Леопольда» станут игровым фильмом

Автор: БК

1 июня 2026

Режиссером грядущего проекта выступит Владислав Богуш

Компании Welcome Media и «Киноцех» начали работу над полнометражным фильмом ЛЕОПОЛЬД, в основу которого лягут рассказы Анатолия Резникова – писателя и режиссера знаменитого цикла мультфильмов о коте Леопольде.

Проект создается в формате игрового кино: большинство персонажей исполнят актеры, а действие истории будет перенесено в современность. Имена участников актерского состава пока не раскрываются. По словам создателей, зрителей ждет увлекательная масштабная киноисторию с экшеном, трюками, юмором и фирменным оптимизмом кота Леопольда. 

Режиссером грядущего проекта выступит Владислав Богуш (НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ, МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2), продюсерами – Дмитрий Литвинов (КЕНТАВР, МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, САДКО), Андрей Липов, Максим Максимов (НЕ ОДНА ДОМА, НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ) и Алексей Сатолин («Между нами химия», «Любопытная Варвара», «Комбинация»). 

«На историях о коте Леопольде выросло несколько поколений зрителей. Мы хотим сохранить все, за что его любят, – доброту, мудрость и знаменитое “Ребята, давайте жить дружно!”, – и при этом рассказать новую большую и зрелищную историю для современной семейной аудитории», – рассказал продюсер картины Андрей Липов.  

«Мы готовим фильм о дружбе и умении находить общий язык даже в самых непростых ситуациях. Эти ценности вне времени и понятны любому поколению, что делает кота Леопольда совершенно универсальным киногероем», – считает продюсер Максим Максимов. 

«Имя кота Леопольда известно в нашей стране всем, советские бренды отлично работают сейчас в прокате и поэтому мы видим большой потенциал в этой истории. Сегодня на экране много героев, которые побеждают благодаря силе, ловкости, хитрости. А сила кота Леопольда совсем в другом – в умении сохранять доброту, спокойствие и чувство юмора в любых ситуациях. Нам кажется, что именно такие герои сейчас особенно нужны семейной аудитории, ведь настоящая сила всегда в добре», – отметил продюсер Дмитрий Литвинов. 

Съемки ЛЕОПОЛЬДА начнутся этой осенью.

Фото: кадр из мультсериала «Приключения кота Леопольда»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

КИОН рассказал о новинках июня
Подробнее
Предварительная касса четверга: музыкальный байопик «Майкл» вырвался в лидеры
Подробнее
Действие второго сезона «Подслушано в Рыбинске» переместится в Выборг
Подробнее
Официальная касса России: богатые и одержимые
Подробнее
Фонд кино провел очную защиту национальных фильмов от лидеров кинопроизводства
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 28-31 мая
Подробнее
Касса четверга: «Майкл» оказался в лидерах
Подробнее
Представлен новый тизер мистического экшена «Тайный город»
Подробнее
Стали известны победители премии Гильдии кастинг-директоров за 2025 год
Подробнее
Международная касса: «Майкл» приблизился к $800 млн
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Майкл» идет на второй старт для иностранных релизов после ухода мейджоров
Подробнее
Касса России: «Грязные деньги» возглавили прокат
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 25–31 мая 2026 года
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний-лидеров отечественного кинопроизводства
Подробнее
Фестиваль «Медвежонок» представил полную программу
Подробнее
«Плюс Студия» перезапускается под брендом «Студиотех»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 28–31 мая
Подробнее
В Великом Новгороде стартовал третий фестиваль молодого кино «Новое движение»
Подробнее
Стали известны победители V Национальной премии интернет-контента
Подробнее
Ролик «Алисы в Cтране чудес» победил на Golden Trailer Awards
Подробнее