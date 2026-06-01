«Приключения кота Леопольда» станут игровым фильмом

Компании Welcome Media и «Киноцех» начали работу над полнометражным фильмом ЛЕОПОЛЬД, в основу которого лягут рассказы Анатолия Резникова – писателя и режиссера знаменитого цикла мультфильмов о коте Леопольде.

Проект создается в формате игрового кино: большинство персонажей исполнят актеры, а действие истории будет перенесено в современность. Имена участников актерского состава пока не раскрываются. По словам создателей, зрителей ждет увлекательная масштабная киноисторию с экшеном, трюками, юмором и фирменным оптимизмом кота Леопольда.

Режиссером грядущего проекта выступит Владислав Богуш (НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ, МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2), продюсерами – Дмитрий Литвинов (КЕНТАВР, МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК, САДКО), Андрей Липов, Максим Максимов (НЕ ОДНА ДОМА, НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ) и Алексей Сатолин («Между нами химия», «Любопытная Варвара», «Комбинация»).

«На историях о коте Леопольде выросло несколько поколений зрителей. Мы хотим сохранить все, за что его любят, – доброту, мудрость и знаменитое “Ребята, давайте жить дружно!”, – и при этом рассказать новую большую и зрелищную историю для современной семейной аудитории», – рассказал продюсер картины Андрей Липов.

«Мы готовим фильм о дружбе и умении находить общий язык даже в самых непростых ситуациях. Эти ценности вне времени и понятны любому поколению, что делает кота Леопольда совершенно универсальным киногероем», – считает продюсер Максим Максимов.

«Имя кота Леопольда известно в нашей стране всем, советские бренды отлично работают сейчас в прокате и поэтому мы видим большой потенциал в этой истории. Сегодня на экране много героев, которые побеждают благодаря силе, ловкости, хитрости. А сила кота Леопольда совсем в другом – в умении сохранять доброту, спокойствие и чувство юмора в любых ситуациях. Нам кажется, что именно такие герои сейчас особенно нужны семейной аудитории, ведь настоящая сила всегда в добре», – отметил продюсер Дмитрий Литвинов.

Съемки ЛЕОПОЛЬДА начнутся этой осенью.

Фото: кадр из мультсериала «Приключения кота Леопольда»