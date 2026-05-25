Фестиваль «Медвежонок» представил полную программу

Автор: БК

25 мая 2026

В этом году смотр объединит 38 фильмов и анимационных проектов из 14 стран

Организаторы Международного кинофестиваля семейного кино и анимации «Медвежонок», который пройдет в Перми с 29 мая по 1 июня, объявили полную программу.

В этом году смотр объединит 38 фильмов и анимационных проектов из 14 стран, включая Россию, Польшу, Бельгию, Испанию, Мексику, Китай, Нидерланды и ЮАР. Организаторы отмечают, что в этом году фестиваль усиливает международный статус и делает ставку на премьеры: в основном конкурсе не будет картин, уже выходивших в российский прокат.

В числе российских премьер – семейная комедия РОБОНЯНЯ с участием Евы Смирновой и Миланы Хаметовой и приключенческий фильм КОСМИЧЕСКАЯ МАШКА Никиты Владимирова.

«Медвежонок» также усилил российский блок сериалов и франшиз: зрителям покажут новые сезоны проектов «Любопытная Варвара», «Папины дочки. Новые» и семейное фэнтези «Малахит».

Полная программа кинофестиваля доступна на официальном сайте.

Фото: кадр из фильма РОБОНЯНЯ

