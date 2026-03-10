top banner
Фестиваль «Медвежонок» открыл прием заявок на участие в конкурсе

Автор: БК

10 марта 2026

Фестиваль пройдет в Перми с 29 мая по 1 июня

Организаторы Международного фестиваля детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» объявили о старте приема заявок на участие в конкурсе грядущего смотра.

В этом году программа включает четыре направления – основной конкурс, «Почти взрослые», «Мультсериалы» и «Сериалы». Отдельным блоком вне конкурса будет представлено направление «Почти готово» – для проектов на стадии постпродакшена.

Заявки можно подать на электронную почту до 5 апреля. К участию принимаются проекты, не имевшие премьеры в России или выпущенные на территории страны после 2 июня 2025 года. Предпочтение отдается премьерным фильмам и сериалам, не выходившим в России до 29 мая 2026 года.

4-й «Медвежонок» пройдет в Перми с 29 мая по 1 июня.

Фото: пресс-служба фестиваля

