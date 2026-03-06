top banner

ФАС назвала размещение рекламы в Telegram и YouTube незаконным

Автор: Илья Кувшинов

6 марта 2026

Ответственность за нарушение будут нести как рекламодатель, так и рекламораспространитель

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщила в разговоре с «Ведомостями», что размещение рекламных постов в мессенджере Telegram нарушает закон о рекламе.

Ведомство пояснило, что публикация рекламы запрещается на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен, а также на сервисах, считающихся нежелательными на территории РФ.

В числе таких ресурсов регулятор назвал соцсети Instagram* и Facebook*, а также мессенджеры WhatsApp*, Telegram и видеосервис YouTube. «ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель», – гласит их

Отмечается, что в настоящее время при наличии оснований ФАС принимает меры реагирования, предусмотренные законом, добавили в ведомстве.

Сейчас Telegram официально не заблокирован в России – начиная с февраля, Роскомнадзор применяет к нему меры по замедлению стабильной работы.

* принадлежат Meta – организация признана экстремистской и запрещена в России

Фото: Freepik

