ФАС назвала размещение рекламы в Telegram и YouTube незаконным
Ответственность за нарушение будут нести как рекламодатель, так и рекламораспространитель
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ сообщила в разговоре с «Ведомостями», что размещение рекламных постов в мессенджере Telegram нарушает закон о рекламе.
Ведомство пояснило, что публикация рекламы запрещается на информационных ресурсах, доступ к которым ограничен, а также на сервисах, считающихся нежелательными на территории РФ.
В числе таких ресурсов регулятор назвал соцсети Instagram* и Facebook*, а также мессенджеры WhatsApp*, Telegram и видеосервис YouTube. «ФАС России усматривает в размещении рекламных интеграций на этих площадках признаки нарушения рекламного законодательства, ответственность за которое несут как рекламодатель, так и рекламораспространитель», – гласит их
Отмечается, что в настоящее время при наличии оснований ФАС принимает меры реагирования, предусмотренные законом, добавили в ведомстве.
Сейчас Telegram официально не заблокирован в России – начиная с февраля, Роскомнадзор применяет к нему меры по замедлению стабильной работы.
* принадлежат Meta – организация признана экстремистской и запрещена в России
Фото: Freepik