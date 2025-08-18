YouTube может приобрести права на трансляцию премии «Оскар»

Вещателем мероприятия уже многие годы выступает телесеть ABC

Не исключено, что через пару лет у премии Американской киноакадемии появится новый дом – Bloomberg сообщает, что YouTube заинтересован в покупке прав на трансляцию церемонии вручения «Оскара».

Согласно двум неназванным источникам, принадлежащая Google видеоплатформа начала наводить справки по данному вопросу. Как и многие стриминги, YouTube демонстрирует растущий интерес к прямым трансляциям мероприятиям – в частности, благодаря подписке YouTube TV и входящих в нее трансляций воскресных матчей Национальной футбольной лиги (NFL).

Отмечается, что права на трансляцию премии «Оскар» стали доступны этой весной, когда истек срок соглашения с телесетью ABC, выступавшей многолетним вещателем мероприятия. По информации Deadline, основной причиной называется повышение Академией лицензионных сборов.

Тем не менее, согласно договору, ABC продолжит показывать «Оскар» до 2028 года включительно.