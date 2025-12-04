top banner

AFI назвал лучшие фильмы и сериалы 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

4 декабря 2025

Топ киноинститута считается неплохим показателем для определения будущих номинантов на «Оскар»

Американский институт кинематографии (AFI) опубликовал традиционный список из десяти самых выдающихся фильмов и сериалов 2025 года.

Топ AFI считается неплохим показателем для определения будущих номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Так, например, в 2023 и 2024 годах сразу восемь из десяти фильмов, отмеченных институтом, получили номинацию на главный приз Американской киноакадемии.

Помимо этого, картина Джафара Панахи ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ была удостоена специального приза от киноинститута.

Церемония вручения наград AFI пройдет 9 января в Лос-Анджелесе.

Лучшие фильмы 2025 года по версии AFI
• АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ
• БИТВА ЗА БИТВОЙ
• БУГОНИЯ
• ГАМНЕТ
• ГРЕШНИКИ
• ДЖЕЙ КЕЛЛИ
• ЗЛАЯ. ЧАСТЬ 2
• МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
• СНЫ ПОЕЗДОВ
• ФРАНКЕНШТЕЙН

Лучшие сериалы 2025 года по версии AFI
• «Андор»
• «Дипломатка»
• «Задание»
• «Киностудия»
• «Одна из многих»
• «Переходный возраст»
• «Питт»
• «Подноготная»
• «Разделение»
• «Смерть от молнии»

Фото: кадр из фильма МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Касса четверга: лучшей новинкой стал триллер «Умри, моя любовь»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках декабря
Подробнее
Фонд кино проведет очную защиту фильмов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства
Подробнее
«Comic Con Игромир 2025» представил вторую часть кинопрограммы
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Иллюзия обмана 3» снова первая
Подробнее
«Зимний» убрал драму «Социализация» из программы фестиваля
Подробнее
В России разработан стандарт для производителей детского и подросткового контента
Подробнее
Премия «Белый слон» объявила номинантов
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 24–30 ноября 2025 года
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Иллюзия обмана 3» в третий раз на вершине чарта
Подробнее
Новинки декабря в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
«Франкенштейн» и «Очень странные дела» возглавили рейтинг популярных проектов у пиратов в ноябре
Подробнее
«Битва за битвой» стала лучшим фильмом на Gotham Awards 2025
Подробнее
Стартовал 4-й Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний»
Подробнее
«Comic Con Игромир»: «Твое сердце будет разбито», «Импровизаторы» и Покрас Лампас
Подробнее
«КИОН» рассказал о новинках декабря
Подробнее
В Москве состоялась премьера фильма «Волчок»
Подробнее
Касса России: лучшей новинкой стала семейная комедия «Письмо Деду Морозу»
Подробнее
4-й фестиваль авторского кино «Зимний»: церемония открытия
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 4–7 декабря
Подробнее

Новости по теме

YouTube может приобрести права на трансляцию премии «Оскар»
Подробнее
«Грешники» возглавили чарт потенциальных лидеров грядущей гонки за «Оскаром»
Подробнее
Юра Борисов получил приглашение стать членом Американской киноакадемии
Подробнее
Том Круз получит почетный «Оскар» за вклад в кинематограф
Подробнее
Американская киноакадемия установила новые правила для «Оскара»
Подробнее