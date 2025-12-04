AFI назвал лучшие фильмы и сериалы 2025 года

Топ киноинститута считается неплохим показателем для определения будущих номинантов на «Оскар»

Американский институт кинематографии (AFI) опубликовал традиционный список из десяти самых выдающихся фильмов и сериалов 2025 года.

Топ AFI считается неплохим показателем для определения будущих номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм». Так, например, в 2023 и 2024 годах сразу восемь из десяти фильмов, отмеченных институтом, получили номинацию на главный приз Американской киноакадемии.

Помимо этого, картина Джафара Панахи ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ была удостоена специального приза от киноинститута.

Церемония вручения наград AFI пройдет 9 января в Лос-Анджелесе.

Лучшие фильмы 2025 года по версии AFI

• АВАТАР: ПЛАМЯ И ПЕПЕЛ

• БИТВА ЗА БИТВОЙ

• БУГОНИЯ

• ГАМНЕТ

• ГРЕШНИКИ

• ДЖЕЙ КЕЛЛИ

• ЗЛАЯ. ЧАСТЬ 2

• МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ

• СНЫ ПОЕЗДОВ

• ФРАНКЕНШТЕЙН

Лучшие сериалы 2025 года по версии AFI

• «Андор»

• «Дипломатка»

• «Задание»

• «Киностудия»

• «Одна из многих»

• «Переходный возраст»

• «Питт»

• «Подноготная»

• «Разделение»

• «Смерть от молнии»

Фото: кадр из фильма МАРТИ ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ