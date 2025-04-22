top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Американская киноакадемия установила новые правила для «Оскара»

Американская киноакадемия установила новые правила для «Оскара»

Автор: Илья Кувшинов

22 апреля 2025

98-я церемония вручения премии состоится 15 марта 2026 года

Совет Американской киноакадемии объявил ключевые даты предстоящего наградного сезона, а также обнародовал новые правила премии «Оскар», которые могут оказать большое влияние.

Одним из главных нововведений станет необходимость просмотреть все номинированные фильмы в соответствующей категории, чтобы проголосовать в финальном туре электронного голосования. Ожидается, что киноакадемия будет отслеживать просмотры через собственный стриминг Academy Screening Room, доступный только для членов организации. Если картина была просмотрена вне платформы, то члены киноакадемии должны заполнить форму, указав, где и когда они посмотрели тот или иной проект.

Номинация за лучшие достижения кастинг-директоров, как и планировалось, будет введена уже в 2026 году. Отмечается, что сперва будет проведен раунд голосования для определения шорт-листа из десяти фильмов, а затем члены гильдии кастинг-директоров будут приглашены для оффлайн-презентаций отобранных проектов, включая обсуждения картин с потенциальными номинантами из шорт-листа. Помимо этого, шорт-листы также появятся в категории «Лучшая операторская работа».

В прошлом члены киноакадемии, представляющие любую отрасль, могли голосовать за проекты в категориях «Лучший фильм», «Лучший международный фильм», «Лучший анимационный фильм» и «Лучший короткометражный игровой фильм» – теперь они смогут сделать это и в секции «Лучший короткометражный анимационный фильм».

Использование искусственного интеллекта и других цифровых инструментов не помешает фильмам получить номинацию – академия подчеркивает, что каждая гильдия будет оценивать степень творческого участия людей в создании фильма.

В финальных бюллетенях для голосования будут указываться имена претендентов вместе с номинированным проектом, как в актерских категориях. The Hollywood Reporter отмечает, что это можно назвать «правилом Дайан Уоррен» – композитор номинировалась на «Оскар» 16 раз, но ни разу не побеждала. По мнению издания, если бы большая часть голосующих поняла, что Уоррен связана с песней-претендентом, то они бы были более склонны ее поддержать.

98-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 15 марта 2026 года. Номинанты будут объявлены 22 января 2026 года.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Стали известны лауреаты фестиваля «Святая Анна»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Кракен» уступил «Красному шелку»
Подробнее
Стал известен шорт-лист и состав экспертной комиссии питчинга дебютантов в рамках ММКФ
Подробнее
Касса четверга: «Кракен» возглавил прокат
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Кракен» вырвался в лидеры
Подробнее
В ожидании холодного лета: итоги Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес»
Подробнее
Стали известны победители документального конкурса ФПРК «Россия – взгляд в будущее»
Подробнее
Кинотеатральную версию «Звездных войн» впервые за 47 лет покажут публично
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 17-20 апреля
Подробнее
«Громовержцы*» и Looney Tunes получат релиз в Китае на фоне торговой войны с США
Подробнее
Premier и Rutube станут доступны в голосовом управлении «Яндекса»
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» объединит цифровые активы под брендом Rutube
Подробнее
Турция готова продолжать сотрудничество с Россией в сфере кино
Подробнее
Кинотеатры вновь откажутся от предсеансовых показов на майские праздники
Подробнее
Премия кинооператоров «Белый квадрат» назвала номинантов
Подробнее
Официальная касса России: дедушка на миллиард
Подробнее
«МТС Медиа» объединяет управление онлайн-сервисами в контентный кластер KION
Подробнее
Московский питчинг дебютантов в рамках ММКФ объявил победителей
Подробнее
Новый фильм во вселенной «Звездных войн» с Райаном Гослингом выйдет в 2027 году
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 14–20 апреля 2025 года
Подробнее

Новости по теме

Американская киноакадемия введет на «Оскаре» номинацию за лучшие трюки
Подробнее
Стала известна дата проведения премии «Оскар» в 2026 году
Подробнее
Компания Nielsen пересмотрела рейтинги трансляции премии «Оскар»
Подробнее
Рейтинг трансляции премии «Оскар» упал на 7%
Подробнее
Стали известны номинанты на премию «Оскар»
Подробнее