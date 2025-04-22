Американская киноакадемия установила новые правила для «Оскара»

98-я церемония вручения премии состоится 15 марта 2026 года

Совет Американской киноакадемии объявил ключевые даты предстоящего наградного сезона, а также обнародовал новые правила премии «Оскар», которые могут оказать большое влияние.

Одним из главных нововведений станет необходимость просмотреть все номинированные фильмы в соответствующей категории, чтобы проголосовать в финальном туре электронного голосования. Ожидается, что киноакадемия будет отслеживать просмотры через собственный стриминг Academy Screening Room, доступный только для членов организации. Если картина была просмотрена вне платформы, то члены киноакадемии должны заполнить форму, указав, где и когда они посмотрели тот или иной проект.

Номинация за лучшие достижения кастинг-директоров, как и планировалось, будет введена уже в 2026 году. Отмечается, что сперва будет проведен раунд голосования для определения шорт-листа из десяти фильмов, а затем члены гильдии кастинг-директоров будут приглашены для оффлайн-презентаций отобранных проектов, включая обсуждения картин с потенциальными номинантами из шорт-листа. Помимо этого, шорт-листы также появятся в категории «Лучшая операторская работа».

В прошлом члены киноакадемии, представляющие любую отрасль, могли голосовать за проекты в категориях «Лучший фильм», «Лучший международный фильм», «Лучший анимационный фильм» и «Лучший короткометражный игровой фильм» – теперь они смогут сделать это и в секции «Лучший короткометражный анимационный фильм».

Использование искусственного интеллекта и других цифровых инструментов не помешает фильмам получить номинацию – академия подчеркивает, что каждая гильдия будет оценивать степень творческого участия людей в создании фильма.

В финальных бюллетенях для голосования будут указываться имена претендентов вместе с номинированным проектом, как в актерских категориях. The Hollywood Reporter отмечает, что это можно назвать «правилом Дайан Уоррен» – композитор номинировалась на «Оскар» 16 раз, но ни разу не побеждала. По мнению издания, если бы большая часть голосующих поняла, что Уоррен связана с песней-претендентом, то они бы были более склонны ее поддержать.

98-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 15 марта 2026 года. Номинанты будут объявлены 22 января 2026 года.