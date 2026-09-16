«Минотавр» Андрея Звягинцева представит Францию на «Оскаре»
Автор: БК
16 сентября 2026
Главные роли в картине исполнили Ирис Лебедева и Дмитрий Мазуров
Франция выбрала национального кандидата от страны на премию «Оскар» в категории «Лучший международный фильм» – ей станет драма МИНОТАВР Андрея Звягинцева.
Действие картины разворачивается в России осенью 2022 года. Главный герой – руководитель крупной транспортной компании Глеб (Дмитрий Мазуров), который узнает об измене жены (Ирис Лебедева) одновременно с тем, как получает распоряжение отправить часть сотрудников на СВО.
Ранее МИНОТАВР был удостоен Гран-при жюри Каннского кинофестиваля.
Фото: кадр из фильма МИНОТАВР
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