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«Минотавр» Андрея Звягинцева представит Францию на «Оскаре»

Автор: БК

16 сентября 2026

Главные роли в картине исполнили Ирис Лебедева и Дмитрий Мазуров

Франция выбрала национального кандидата от страны на премию «Оскар» в категории «Лучший международный фильм» – ей станет драма МИНОТАВР Андрея Звягинцева.

Действие картины разворачивается в России осенью 2022 года. Главный герой – руководитель крупной транспортной компании Глеб (Дмитрий Мазуров), который узнает об измене жены (Ирис Лебедева) одновременно с тем, как получает распоряжение отправить часть сотрудников на СВО.

Ранее МИНОТАВР был удостоен Гран-при жюри Каннского кинофестиваля.

Фото: кадр из фильма МИНОТАВР

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