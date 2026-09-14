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В Москве пройдет первый Российский международный кинорынок

Автор: БК

14 сентября 2026

Он состоится с 1 по 3 декабря

РОСКИНО при поддержке Минкультуры России и при участии Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, «Газпром-Медиа Холдинга» и «Национальной Медиа Группы» проведет Российский международный кинорынок, который состоится в Москве с 1 по 3 декабря.

Ожидается, что в нем примут участие более 30 крупнейших закупщиков аудиовизуальной продукции из стран БРИКС, Латинской Америки, Персидского залива, Азии, Европы и других государств.

Участников ждут презентации и показы художественных фильмов, телевизионных сериалов и анимационных проектов ведущих производственных и дистрибьюторских компаний, индивидуальные встречи и панельные сессии. В частности, свои проекты представят «Газпром-Медиа Холдинг» и «Национальная Медиа Группа».

Помимо этого, в рамках деловой программы кинорынка пройдет пленарная сессия с участием представителей госструктур, крупнейших холдингов и ведущих российских и зарубежных деятелей киноиндустрии, которые обсудят новые отраслевые вызовы.

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