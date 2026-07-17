Переходный возраст: как устроено кинохождение у подрастающей аудитории

По данным ЕАИС, 1 сентября кассовые сборы составили 149 млн рублей, кинотеатры посетило 370 тысяч человек. В отношении сборов это сразу на 80,9% больше, чем было в тот же день год назад. В целом День знаний в этот раз в плане посещаемости оказался лучшим за последние восемь лет. В 2018-м, когда старт учебного года пришелся на субботу и на экраны только вышел фэнтези-хоррор ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ, кинотеатры освоили 186 млн рублей. И тогда, и сейчас часть бокс-офиса обеспечили коллективные походы от школ, когда учителя приводят целые классы смотреть те или иные фильмы. БК Медиа решил использовать начало учебного года как повод поговорить о том, как устроено сегодня кинохождение у подрастающей аудитории.

ПУШКИНСКАЯ ДОЛЯ

Главной задачей нам представляется обобщить данные, как ходят в кино зрители моложе 22 лет – школьники (12–17 лет) и студенты (18–22 лет). В связи с этим сразу уместно вспомнить о «Пушкинской карте», которой могут пользоваться все молодые россияне в возрасте от 14 до 22 лет. Как раз 1 сентября очередные официальные итоги работы программы подвела министр культуры РФ Ольга Любимова. Согласно озвученным данным, общее количество участников программы к сентябрю 2026 года достигло более 13 млн, что составляет подавляющее большинство российской молодежи. За все время (с сентября 2021-го по настоящий момент) держатели карты приобрели 115 млн билетов на общую сумму свыше 55 млрд рублей. К проекту подключено 12,6 тысячи учреждений культуры по всей стране (не только кинотеатры, но и концертные залы, театры, музеи). При этом кинопрокат остается абсолютным лидером всей госпрограммы. За прошлый год из совокупных 22 млн билетов на все культурные мероприятия конкретно на кинопоказы было куплено 8,6 млн, или 37%. Таким образом, совокупные расходы по «Пушкинской карте» на кино приблизились к 4,2 млрд рублей, что составляет около 8% от валового бокс-офиса 2025 года. В то же время важно помнить, что в рамках программы можно покупать билеты только на российские фильмы. Учитывая, что отечественное кино сегодня стабильно сохраняет минимум две трети всего рынка, доля «пушки» в структуре именно российских сборов может достигать 15-16%. Наконец, в случае событийного проката ее вклад может составлять уже минимум треть сборов, как это приходилось неоднократно наблюдать во время «новогодних битв». На середину текущего года суммарные траты молодежи на походы в кино составили чуть более 2 млрд рублей.

Генеральный директор исследовательской компании «Ванта Груп» Мария Щербаль в разговоре с БК напомнила, что «Пушкинская карта», безусловно, стимулирует кинохождение подростков, особенно с учетом того, что по ней доступен российский контент, часто рассчитанный на семейную аудиторию. Но нельзя говорить о том, что они массово идут в кино именно в момент пополнения лимита карты: она используется в течение всего года, а главным триггером остается конкретный интересный релиз.

ТАК СЕБЕ КАНИКУЛЫ

Таким образом, в том числе благодаря «Пушкинской карте» уже не первый год подростки остаются одной из ключевых и самостоятельных групп киноаудитории. По данным «Ванта Груп» за 2025-й, зрители 12–17 лет составляли 30% киноаудитории, а вместе с публикой 18–24 лет – 63% всего киносмотрения. Этот показатель остается достаточно стабильным на протяжении уже долгого времени. То есть говорить о том, что подростки перестают ходить в кино, не приходится. Безусловно, кино конкурирует за их свободное время с другими вариантами досуга, в первую очередь – еще более доступными. В 2026 году 35% молодежи до 18 лет выбирали остаться дома, а 29% – провести время на свежем воздухе или погулять. Это соответствует общему тренду: среди всей аудитории вариант «остаться дома» вырос с 28% в 2022 году до 34% в 2026-м, тогда как посещение кафе или ресторана, наоборот, снизилось с 36% до 32%. То есть подросткам нравится ходить в кино, но сам поход вынужденно конкурирует с очень простыми альтернативами – провести время дома или встретиться и погулять с друзьями. В этом смысле кино для них важно не только как самостоятельный просмотр контента, но и как способ провести свободное время и собраться компанией, о чем подробнее будет сказано ниже.

У подростков нет жестко выраженного отдельного «сезона кинохождения», подчеркнули в «Ванта Груп». Они достаточно регулярно ходят в кинотеатры от уикенда к уикенду, а их доля прежде всего зависит от того, какой контент выходит в прокат. Более того, если в репертуаре много фильмов, рассчитанных скорее на 18–24-летних, доля подростков может, наоборот, снижаться. Есть общерыночные пики – в первую очередь новогодний период, когда в кино приходит большое количество зрителей всех возрастов, включая школьников. А вот лето, наоборот, традиционно является более сложным сезоном. В этом году крупные семейные франшизы – ХОЛОП 3 и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК – впервые были вынесены из привычного новогоднего окна на лето, и, как мы теперь знаем, зрителям оказалось непросто быстро изменить привычный паттерн кинохождения. Летом аудитория пока не привыкла ждать больших российских релизов так же, как на Новый год.

Согласно наблюдениям экспертов «Ванта Груп», время школьных каникул не гарантирует роста подростковой аудитории. Как уже было отмечено, учащиеся разных возрастов регулярно присутствуют в кинотеатрах от уикенда к уикенду. То же справедливо и в отношении других, более старших демографий. В этом можно косвенно убедиться, если посмотреть на репертуар в периоды осенних, весенних и летних каникул (новогодний период не был нами рассмотрен как наиболее часто изучаемый и имеющий собственные внутренние динамики, нерелевантные общей картине по году). Если оценить данные по сборам и посещаемости в эти отрезки времени за последние пять лет, то станет заметно, что даже если дистрибьюторы специально подгадывали под перерыв в учебе амбициозную премьеру, сработавшую на подростков, она не выдавливает из репертуара проекты для более широкой или взрослой публики. Наоборот, репертуарное разнообразие увеличивает проходимость в кинотеатрах.

Обратим внимание, что осенние каникулы обычно более кассовые, чем весенние, что как раз можно объяснить более разнообразным предложением в это время. Также, как можно отметить по таблицам, устойчивый рост показателей сборов и посещаемости от года к году – очевидный тренд в рассмотренные периоды, за исключением отдельных случаев. Например, осенние каникулы 2024-го характеризовались слабым репертуаром в сравнении с предыдущим годом (ОГНИВО вызвало заметно меньший ажиотаж среди зрителей, чем ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ), как и лето 2025-го, когда зрителям ощутимо не хватало привлекательного предложения. Также можно обратить внимание на резкие скачки в кассе и проданных билетах в октябре-ноябре 2022-го и марте 2023-го соответственно по сравнению с аналогичными предшествующими периодами годом ранее. В первом случае кинопоказчикам пришлось пережить очередной короткий локдаун в связи с последней заметной вспышкой коронавируса, во втором динамика обусловлена стабилизацией проката после резкого исчезновения с нашего рынка зарубежных студийных фильмов в марте 2022-го.

Отметим, что в сводке по осенним и весенним каникулам исключены сборы кинотеатров Москвы и Московской области, где почти 100% школ работают по модульной системе. Столичные школьники по ходу учебного года отдыхают примерно каждую шестую неделю, что не совпадает с каникулами в большинстве средних учебных заведений остальных регионов.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ?

Что касается жанров, то аудитория 12–17 лет является одним из крупных потребителей классического семейного и подросткового контента, отмечают аналитики «Ванта Груп». Например, у ПОСЛЕДНЕГО БОГАТЫРЯ. КОЛОБОК 37% зрителей составляли подростки 12–17 лет. У франшизного семейного мультфильма ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 – 32%. Особенно сильно работает контент, непосредственно связанный с подростковой жизнью, со знакомыми героями и блогерами. Самый яркий пример – франшиза НЕ ОДНА ДОМА: у третьей части, ВЫПУСКНОЙ, подростки составили 67% аудитории. Хорошо работает и young adult: 48% зрителей фильма ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО были в возрасте 12–17 лет и 42% – 18–24 года.

На анимационной студии «Шурупчики», которая прицельно взяла курс на работу с подростковой аудиторией, этот тезис подтверждают хором: основной характеристикой и точкой притяжения интереса в кино для такого зрителя является не пресловутая семейность, а возрастная локальность рассказываемых историй. «Семейное кино – это продукт для совместного просмотра, он должен быть интересен и ребенку, и родителю, часто с расчетом на то, что они будут смотреть его вместе, у одного экрана. В нем, как правило, сглаживаются острые углы, – дает определение продюсер Александра Райская. – Подростковое кино – совсем другая история. Главным героем становится ровесник зрителя, а сюжет строится вокруг его проблем и переживаний. Оно не обязано нравиться родителям. Более того, хорошее подростковое кино часто вызывает у взрослых недоумение или даже дискомфорт, и это нормально, потому что оно отражает мир, в котором живет подросток, а не тот, в котором хотели бы видеть его взрослые. Его задача – не развлекать семью, а дать подростку ощущение, что его понимают».

«Ребятам уже неинтересно, когда к ним обращаются как к детям, – подхватывает мысль Илья Брисюк, режиссер фантастического подросткового сериала «Курьер задерживается», который был представлен в программе «Точки взлета» на фестивале «Пилот» в Иваново в этом году. – У подростков появляются новые интересы, и они понемногу начинают вливаться во взрослую (во всяком случае, на их взгляд) жизнь. Поэтому и разговор с этой возрастной категорией должен строиться на понятном ей языке».

Одним из главных факторов, влияющим на кинохождение подростков, в «Ванта Груп» назвали сильное «сарафанное радио». Для сегодняшних школьников особенно важно, насколько о фильме говорят друзья, знакомые и социальные сети, есть ли вокруг него ощущение события, которое нельзя пропустить. Показательный пример – ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА. Хоть это и биографическая история, картина активно обсуждалась: необычная форма, рэп, повышенное внимание к Юре Борисову из-за его номинации на «Оскар». В результате 41% аудитории проекта составили подростки 12–17 лет. Работает и зрелищность, ради которой есть смысл идти именно на большой экран. Например, у КРАКЕНА подростки также составили 41% аудитории, хотя сюжет непосредственно с подростковой жизнью никак не связан. При этом в открытых ответах зрители отмечали графику и самого монстра – то есть фильм предлагал визуальный образ, который хотелось увидеть на большом экране и потом обсуждать. Еще один пример необычной подачи – АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС, где доля аудитории 12–17 лет составила 42%. Подростка не обязательно привлекать только историей непосредственно о ровесниках: сработать могут зрелищность, необычная форма и яркие сцены, которые становятся предметом обсуждения.

Принципиально важная особенность подростков и их кинохождения – для них это в значительной степени социальный досуг, подчеркнула в разговоре с БК генеральный директор «Ванта Груп» Мария Щербаль. В целом 44% киноаудитории ходят в кино с друзьями, чему способствует высокая доля молодых зрителей. При этом 55% говорят, что идут в кинотеатр, чтобы провести свободное время, и только 40% – ради просмотра конкретного фильма. «Поэтому при работе с подростковой аудиторией важно мыслить не только категорией «какой фильм им показать», но и категорией «какой повод для совместного выхода и обсуждения мы им создаем», – отметила Мария Щербаль. – Для подростка кино конкурирует с прогулкой, торговым центром, спортивным событием и другими способами провести время с друзьями. Чем сильнее фильм превращается в событие – дает яркие сцены, эмоции, темы для обсуждения и повод пойти компанией, – тем выше его шансы сработать на эту аудиторию».

С тем, что подростки – важный драйвер группового просмотра, согласна Анна Бочарова, эксперт в области кино, маркетинга, закупок и дистрибуции, специалист по развитию и продвижению кинопроектов, работе с локальным и международным контентом. Поход в кино с друзьями особенно характерен для 12–17-летних: более половины зрителей, которые ходят в кино с друзьями, приходится на эту возрастную группу, обращает внимание Бочарова. В свете этого неудивительно, что среди молодых людей, особенно тех, кто уже не подпадает под ограничение 18+, с каждым днем растет популярность хорроров. Фильмы ужасов – не просто жанровое предпочтение текущего периода, но и модель социального поведения в рамках подросткового кинохождения, подчеркнула Анна Бочарова: «Хоррор – это идеальный жанр для коллективного просмотра: его интереснее смотреть вместе с друзьями, бояться вместе, обсуждать и делиться впечатлениями в соцсетях. То есть young-adult-аудитория – это важный киноходящий сегмент хоррор-экономики показов. Но в то же время здесь есть и определенный парадокс. Подростки переросли те жанры, которые индустрия традиционно идентифицирует как детские, но при этом часть наиболее интересного и привлекательного для них контента в репертуарах кинотеатров выходит под грифом «нельзя», или 18+».

«Проблема не в том, что подросткам интересны хорроры, а в том, что мы не даем им легальной альтернативы с таким же уровнем эмоционального накала, – уточняет Ламара Согомонян, продюсер студии «Шурупчики». – Запретный плод всегда слаще, и пока мы будем только запрещать, подростки будут уходить на пиратские площадки. Наша задача – предлагать им качественные истории, которые дают те же острые ощущения, но через драматургию, мифологию, психологию, а не через кровь и насилие».

Задачку со звездочкой – снять хоррор, который официально можно будет смотреть зрителям от 12 лет, – взялся решить продюсер Платон Гелагаев, который вместе со своей командой разрабатывает анимационный сериал «Торговый центр». По сюжету, 13-летний мальчик и его младшая сестра загадочным образом попадают в кошмарный торговый центр, который не выпускает тех, кто в нем оказался. Там нет взрослых, только дети, и героям предстоит искать способ выбраться наружу, спасаясь от пугающих аномалий и ужасного монстра. Источником вдохновения для авторов стал сериал «Очень странные дела», который долгие годы оставался культовым не только для ностальгирующих по фантастике 80–90-х годов, но и непосредственно для подростков, сверстников главных героев. Визуальным ориентиром для создателей стало аниме, а отношения между персонажами вдохновлены «Повелителем мух». На презентации в рамках фестиваля «Пилот» авторы представили собственный анализ рынка и показали потенциал своей истории, которая способна расти вместе с аудиторией и развиваться на протяжении нескольких сезонов.

«Решение лежит не в обходе ограничений, а в переосмыслении самого жанра под целевую аудиторию, – поясняет Мария Ерисковская, также работающая в студии «Шурупчики». – Хоррор – это не обязательно кровь и откровенные сцены: его ядро – в умении создавать напряжение, играть с неизвестностью и вызывать мурашки другими средствами. В итоге задача не в том, чтобы показать «запретное», а в том, чтобы найти те способы добиться искренних эмоций, которые резонируют именно с подростковым восприятием мира – и превратить ограничения в творческий вызов».

Рост популярности другого востребованного направления у молодежи – аниме – Анна Бочарова связывает с расширением вариантов для просмотра зрителями 12–17 лет, то есть аудитории, находящейся на сложном переходном этапе между детством и взрослостью. «Аниме сейчас в России стало одним из наиболее органичных форматов для подростковой аудитории, потому что нет ощущения, что это обязательно детский контент, куда придут родители и самые маленькие зрители, – рассуждает эксперт. – Аниме может быть и романтикой, и экшном, и сложным фэнтези. Когда подросток выбирает аниме, он как будто манифестирует «я уже не ребенок, мне нужно что-то другое». Аниме как раз и дает это ощущение принадлежности к культуре (фандому), визуальную идентичность, сложных героев и жанровое разнообразие».

Для большинства аниматоров, которые в этом году представляли в Иваново свои проекты, рассчитанные на широкую подростковую аудиторию, стиль отрисовки «как в аниме» служил одним из важнейших ориентиров, но с поправкой на то, что напрямую скопировать его в российской анимации не то чтобы невозможно, но нет смысла. «Аниме – это мощный тренд, но я бы не называла его идеальным контентом для всех подростков. Скорее это маркер того, что им не хватает сложных, неоднозначных историй в привычной анимации, – уточняет Ламара Согомонян, продюсер сериала «Амба», сюжет которого основан на мифах и легендах Дальнего Востока. – Копировать аниме – значит проиграть. Мы создаем свои миры, свою эстетику, в основе которой – наша культура, наша мифология, наши смыслы. Например, в «Амбе» мы используем легенды народов Приамурья, этническую музыку, уникальную цветовую палитру – все это не имеет ничего общего с японской школой, но при этом звучит современно и цепляет подростка. Снижение спроса на «обычные» мультфильмы – это не проигрыш в конкуренции, а сигнал, что индустрии пора меняться: больше глубины, больше честности, больше уважения к зрителю».

«Аниме – это не угроза, а диагностический инструмент. Оно показывает, чего подростки хотят», – ставит «диагноз» Игорь Велединский, автор сценария проекта «Детство боксера», действие которого разворачивается в Харбине. То есть восточная эстетика в сериале в любом случае будет играть на пользу стилистике анимации.

В то же время гипотезу, что хорроры и аниме – любимые жанры подростков сегодня, опровергли в «Ванта Груп». По данным компании, концептуальные хорроры, аниме и нестандартная анимация сегодня сильнее тяготеют к аудитории 18–24 лет. Например, у ОБСЕССИИ доля зрителей этого возраста составила 60%, у хоррора ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ – 53%, у нестандартной анимации НЕПОКОЙ – 52%, у аниме ЧЕЛОВЕК-БЕНЗОПИЛА. ФИЛЬМ: ИСТОРИЯ РЕЗЕ – 56%.

Что касается ценностей в целом, то один из ключевых запросов молодой аудитории сегодня – честность и искренность, подчеркивает Мария Щербаль: «Подросткам важно верить героям, ситуациям и отношениям между ними, узнавать в происходящем реальную жизнь. Поэтому отклик могут получать и достаточно простые истории о живых людях – те же НЕ ОДНА ДОМА 3 или ТВОЕ СЕРДЦЕ БУДЕТ РАЗБИТО. Второй важный запрос – сильные ролевые модели. Подросткам, как и взрослой аудитории, нужны герои, которые могут стать опорой, вдохновлять и давать пример для подражания. В этом отношении подростковая аудитория не существует отдельно от общего запроса зрителей на сильных и убедительных героев».

НЕ АНИМЕ ЕДИНЫМ

Если аниме так или иначе набирает популярность у молодой аудитории, то мультипликация в целом за последнее время сдает позиции. На это все чаще обращают внимание самые разные представители отрасли. Например, продюсер Сергей Сельянов в недавнем интервью БК отметил, что на протяжении последних полутора лет приходится наблюдать снижение интереса к просмотру анимации в кинотеатрах и переход ее на платформы и телевидение. В свою очередь, генеральный директор студии «Союзмультфильм» Борис Машковцев, комментируя снижение спроса на мультфильмы, отметил, что анимация воспринимается сегодня как слишком консервативная форма контента и в глазах современного зрителя проигрывает, например, гибридному кино, сочетающему игровое и анимационное, или иным инновационным видам контента.

Основная же сложность для анимации, нацеленной на подростков, заключается в том, что данное направление крайне сложно монетизировать, особенно в актуальных российских реалиях. Вкусы подростков непостоянны, а финансовые возможности еще контролируются родителями, с которыми в случае продвижения также приходится выстраивать отдельную коммуникацию. И это не говоря о постоянном росте расходов на производство и сложностях при выстраивании дополнительных каналов монетизации. Анна Бочарова объясняет: «Для аудитории 12-13 лет родитель является важным ресурсом в принятии финального решения идти или не идти на фильм: он покупает билет, согласовывает время похода в кино, принимает решение, можно ли в целом смотреть этот фильм. Но уже с 14-15 лет решающим фактором выбора фильма для просмотра становится мнение не родителя, а сверстников. Таким образом получается, что креатив и информационный шум вокруг тайтла должны работать и на подростков, и на родителей, чтобы получить у них кредит доверия. Для подростка важно прорабатывать коммуникацию через героя, эмоцию, жанр, ощущение принадлежности. Родителю необходимо предоставить понятное объяснение возрастного ограничения, качество контента, почему это надо посмотреть его ребенку. Сами источники информации – это ключевой пункт для формирования маркетинговой стратегии, где подросток увидит информацию о фильме и какой она будет (формат). Желательно, чтобы реклама была полезной: ее захотелось переслать, обсудить, сделать что-то похожее самому и выложить в личные сети».

Впрочем, несмотря на эти сложности, существуют молодые команды, которые заходят на эту рисковую территорию, предварительно проведя целый ряд исследований рынка, чтобы их продукт не остался нишевым, а был широко представлен на платформах, где сейчас в основном подростки ищут контентный досуг для себя. «Важно понимать, что подростки – не «взрослые дети» и не «маленькие взрослые». Это непрерывно развивающаяся среда, динамичный поток, который постоянно меняется. Именно поэтому сегодня наблюдается спад в количестве проектов для аудитории 12–17 лет, ведь не многие готовы инвестировать в сферу, где результат трудно спрогнозировать. Однако именно смелость, готовность идти на риск и создавать что-то провокационное (разумеется, в рамках закона) особенно ценятся подростками. Поэтому так важно внимательно изучать эту аудиторию и находиться вместе с ней в состоянии постоянного развития – быть частью этой динамичной системы», – полагает продюсер Мария Ерисковская.

«Во-первых, мы считаем, что аудитория 12–17 лет – это очень обобщенное понятие. На самом деле это две совершенно разные аудитории, с разными запросами и восприятием, – делится своими наблюдениями Александра Райская (именно она помогала организаторам фестиваля «Пилот» найти для программы «Точки взлета» потенциально интересные анимационные проекты на разной стадии производства, и по итогу смотра все участники решили работать вместе на студии «Шурупчики»). – 12–14 лет – это еще переходный возраст, когда дети начинают отдаляться от родителей, но все еще ищут в кино приключения, фэнтези, героические истории. Им важно, чтобы герой был ровесником, но сюжет может оставаться в рамках сказочной или приключенческой логики. 14–17 лет – это уже почти взрослые люди. У них активно формируется мировоззрение, они начинают задаваться вопросами о смысле жизни, одиночестве, справедливости, смерти. Им нужны сложные психологические драмы, социальные конфликты, рефлексия. Они не терпят упрощений и хотят видеть на экране свою собственную боль и сомнения. Критически важно четко понимать, на какую из этих двух групп мы работаем во время создания проекта. Если мы снимаем кино для 12–14-летних, то можем позволить себе более легкую тональность».

На данный момент студия ведет работу сразу над несколькими разножанровыми проектами, в рамках которых решает не только художественные, но и маркетинговые задачи. Например, спортивная драма «Детство боксера», помимо необычной визуальной стилистики, предложит динамично развивающийся хронометраж: каждая следующая серия должна быть длиннее предыдущей на 2–5 минут. По замыслу авторов, это позволит постепенно приучать «цифровых аборигенов» к просмотру более продолжительного контента. Кроме того, подобная модель, как считают продюсеры, может стимулировать подростков оформлять подписки на стриминговые сервисы. Задумываются продюсеры и о продвижении будущего продукта. «Для подросткового кино критически важна не только сама картина, но и ее продвижение. Подростки не смотрят телевизор – они живут в соцсетях, в VK, TikTok, телеграм-каналах, на YouTube. Поэтому мы выстраиваем маркетинг вокруг инфлюенсеров, коротких вертикальных форматов, мемов и обсуждений. Также мы всегда закладываем бюджет на работу с блогерами и создание вирусного контента. И, конечно, мы должны учитывать, что решение о покупке билета или подписки часто принимается коллективно – в компании друзей, поэтому нам важно создавать событие, которое хочется обсуждать», – поделилась продюсер студии Ламара Согомонян.

«И не надо забывать, что подростки живут на деньги родителей, и у них должен быть веский повод потратить свои карманные деньги на поход в кино. Но и для того, чтобы выпросить подписку на месяц у родителей, им нужен контент, который будет значимым для них и их друзей. Поэтому мы не противопоставляем кинотеатры и платформы. Для нас это два звена одной цепи: кинотеатр дает событийность и масштаб, а платформы – доступность и глубину. Наша задача – сделать контент, который будет работать в обеих средах и говорить с подростком на его языке, где бы он ни смотрел», – подводит итог рассуждениям Александра Райская.

ПОКОЛЕНИЮ АЛЬФА ПРИГОТОВИТЬСЯ

В этом году многие наблюдатели за североамериканским прокатом все чаще называют поколение зумеров одной из главных надежд кинопроката. В апреле билетный сервис Fandango опубликовал исследование, согласно которому представители Gen Z чаще других возрастных групп посещают кинотеатры и больше тратят во время похода на фильмы. В опросе приняло участие более 7 тысяч взрослых жителей США в возрасте от 18-ти до 70 лет, 5091 из которых хотя бы раз побывали в кинотеатре за последние двенадцать месяцев. Результаты оказались особенно показательными в сравнении с другими поколениями: за последний год хотя бы один фильм в кино посмотрело 87% зумеров и 82% миллениалов; среди представителей поколения X аналогичный показатель составил 70%, а среди бэби-бумеров – 58%. Безусловно, воспринимать эти цифры как свидетельство полноценного возвращения молодой аудитории в кинотеатры более чем преждевременно. Хотя молодые американцы демонстрируют высокий уровень интереса к кинотеатрам, они ходят туда все же значительно реже, чем предыдущие поколения в том же возрасте. Поэтому значение Gen Z для кинопроката, вероятно, стоит искать не столько в возвращении прежних объемов посещаемости, сколько в изменении самой модели похода в кино, о чем мы говорили выше. Согласно исследованию Fandango, все чаще зумеры воспринимают поход в кино прежде всего как возможность провести время с друзьями и разделить впечатления. Причем этот тренд нельзя рассматривать исключительно в контексте кинопроката. The New York Times связывает интерес молодых людей к кинотеатрам с более широким возвращением к коллективным офлайн-впечатлениям. Похожую динамику демонстрируют концерты, комедийные шоу, беговые клубы и игровые сообщества, где цифровые знакомства все чаще получают продолжение в реальной жизни.

На этом фоне кинотеатр оказывается одним из массовых форматов, способных предложить зрителю коллективный опыт, который отличается от индивидуального просмотра контента на смартфоне. Таким образом, 2026 год дает глобальному кинопрокату основания для осторожного оптимизма. Успех ЗАКУЛИСЬЯ РЕАЛЬНОСТИ, ОБСЕССИИ и других последних хитов показал, что молодая аудитория способна массово реагировать на проекты, провоцирующие у нее дискуссии и офлайновые активности. Учитывая, что до России мировые тенденции докатываются с некоторым опозданием, можно рассчитывать, что нынешние подростки со вступлением в активную экономическую жизнь подключат Россию к данному мировому тренду.

Фото: кадр из фильма НЕ ОДНА ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ

10.09.2026 Автор: Никита Никитин, Вероника Скурихина, Илья Кувшинов, Рая Башинская, Ольга Куликова