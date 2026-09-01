Сергей Сельянов: «Лунтик. Обратная сторона Луны» станет чемпионом этого года среди мультфильмов»

Продюсер мультфильма подвел итоги первого уикенда анимационной ленты

Мультфильм ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ возглавил официальный прокат, заработав 93,3 млн рублей. В кинотеатрах его посмотрело 243,4 тысячи человек. Продолжение хита 2024-го показало лучший результат среди анимационных проектов этого года, обойдя стартовые цифры картин ЛЕО И ТИГ. ДОРОГА НА БАЙКАЛ, ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 и КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ. При этом новинка уступила первой части в денежном выражении 13,2%, а в посещаемости – 35,6%. Оригинальная картина заработала на старте 108 млн рублей и привлекла на свои сеансы 378 тысяч человек. Продюсер мультфильма Сергей Сельянов подвел итоги первого уикенда и поделился своими размышления о зрительском спросе на анимацию в настоящее время.

Как вы оцениваете старт мультфильма ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ? Совпали ли показатели с вашими ожиданиями?

В новой анимационной реальности ЛУНТИК идет успешно и, безусловно, станет чемпионом этого года среди мультфильмов.

Что в целом вы думаете о зрительском интересе к российской анимации в стране? Видите ли снижение спроса на отечественные мультфильмы или это преждевременный вывод? В топ-3 лучших анимационных фильмов в этом году попали ТРИ БОГАТЫРЯ. НИ ДНЯ БЕЗ ПОДВИГА 3 и КОЩЕЙ. ТАЙНА ЖИВОЙ ВОДЫ, но продолжения выступили заметно слабее предыдущих частей франшиз. Как вы думаете, с чем связаны более низкие показатели мультфильмов?

Дело в том, что новая реальность, которая сложилась года полтора назад, заставляет задуматься. Неожиданно и резко во всем мире интерес зрителя к просмотру анимации переместился из кинотеатров на платформы и телевидение. Не только текущие лидеры сезона, но и абсолютно все релизы за последние полтора года не показали привычных результатов. Включая зарубежную анимацию. В России эта тенденция усилилась в том числе и из-за повышенной цены билета. Разница между прошлым ЛУНТИКОМ и нынешним составила почти 100 рублей. А тут еще на бензин нужно тратиться (смеется). Кроме того, первый полнометражный ЛУНТИК показал аномально высокий результат, лучший среди всей российской анимации за многие годы, не считая полнометражных ТРЕХ БОГАТЫРЕЙ и ИВАНА ЦАРЕВИЧА. Наивно было бы рассчитывать на безусловное повторение этого рекорда.

ЛУНТИК. ОБРАТНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ тепло принят зрителями, и я уверен в его долгой жизни на вторичном рынке, но в смысле кинотеатрального проката анимационная отрасль имеет, конечно, конкретный вызов. А кинотеатральный прокат – это главное. Без него захлебнемся. Да, в смысле высокой на сегодня себестоимости производства можно рассчитывать на гибридный пайплайн с помощью искусственного интеллекта. Но ключи к кинотеатральному зрителю нужно подбирать заново. Этим и занимаемся.

Фото: пресс-служба Кинокомпании СТВ