«Шум времени» Алексея Учителя откроет кинофестиваль «Маяк»

Смотр состоится в Геленджике с 3 по 8 октября.

Назван фильм открытия грядущего фестиваля актуального российского кино «Маяк» – им станет ШУМ ВРЕМЕНИ Алексея Учителя.

«Мы очень гордимся тем, что четвертый «Маяк» откроет ШУМ ВРЕМЕНИ – картина «большого стиля», по которому лично я очень соскучился при всей любви к «маленьким» человеческим историям, составляющим плоть и кровь нашего фестиваля. Впрочем, масштабный, сложнопостановочный, зрелищный кинороман Алексея Учителя – это тоже прежде всего человеческая история. Только охватывает она 40 самых непростых лет ХХ века, с 1930-х по 1970-е, и в центре ее – личность космического масштаба. Композитор Дмитрий Шостакович, гений и мировая суперзвезда, предстает в картине Учителя трогательным «маленьким» человеком, чья хрупкость только подчеркнута большой социалистической постановкой вокруг него. Уловивший какофонию своего времени и только лишь волею случая за это не поплатившийся, он является актуальным героем и наших дней», – заявил программный директор «Маяка» Стас Тыркин.

Роли в картине исполнили Олег Савцов, Евгений Цыганов, Никита Кологривый, Полина Цыганова, Дарья Балабанова, Мария Смольникова, Лев Зулькарнаев, Данила Козловский и другие.

Смотр состоится в Геленджике с 3 по 8 октября.

Фото: кадр из фильма ШУМ ВРЕМЕНИ