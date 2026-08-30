Обзор изменений графика релизов на неделе 24–30 августа 2026 года

«Следствие ведут» с Леонидом Каневским, «Маленький Мук» и новый фильм Хирокадзу Корээды

На минувшей неделе «Вольга» заявила на 26 августа семейную комедию СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ. Главные роли в картине исполнят Леонид Каневский и Алиса Руденко. Помимо этого, компания поставила на 11 марта 2027 года отечественный триллер ПРОПАВШИЙ.

«Наше кино» обновила свой прокатный график на ближайшие несколько лет. В числе заявленных новинок – ПОДВОДНАЯ БРАТВА. НА СТРАЖЕ РИФА (15 октября), УЗЫ (10 декабря), ПИКОВАЯ ДАМА (31 декабря), НОВЫЙ. СТАРЫЙ. БЫВШИЙ (7 января 2027 года), ПОРЧА (4 февраля 2027 года), БУДЬ МОИМ ПАРНЕМ (11 февраля 2027 года), БАРАБАШКА (18 февраля 2027 года), ТУЛЬПА. ДЕМОН ВНУТРИ (11 марта 2027 года), МАША И МЕДВЕДИ 2 (22 апреля 2027 года), ТРИ ПОРОСЕНКА (20 мая 2027 года), БАБА ЯГА НА КАНИКУЛАХ (3 июня 2027 года), ПРИНЦ (18 ноября 2027 года), ТЕРЕМОК (4 ноября 2027 года), КОЩЕЙ (20 апреля 2028 года), МАША И МЕДВЕДИ 3 (1 июня 2028 года), ВОДЯНОЙ (18 мая 2028 года), НОВОГОДНИЕ ИГРУШКИ (7 декабря 2028 года), ШКАЛА РИХТЕРА (30 ноября 2028 года) и КОТ В САПОГАХ (19 октября 2028 года). Помимо этого, свои даты изменили следующие релизы: ПЕРНАТЫЙ ПЬЕР (с 17 сентября на 1 сентября 2027 года), ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИНГВИНЕНКА (с 15 октября на 12 ноября), СОКРОВИЩА ГНОМОВ. ПЕЩЕРА АЛИ-БАБЫ (с 29 октября на 30 сентября 2027 года), ЛУКОМОРЬЕ (с 12 ноября на 2 декабря 2027 года), СКАЗОЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ (с 10 декабря на 3 декабря), ЖАР-ПТИЦА (с 18 февраля 2027 года на 23 марта 2028 года), КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК (с 30 сентября 2027 года на 30 сентября 2028 года), УДИВИТЕЛЬНЫЕ КОТЫ (с 7 октября на 21 октября 2027 года), ДОМОВОЙ 2 (с 4 ноября 2027 года на 2 ноября 2028 года) и ЗОЛОТАЯ РЫБКА (с 21 октября 2027 года на 8 марта 2028 года). Также новыми датами обзавелись ИВАН ЦАРЕВИЧ И ВОЛКОВА (10 февраля 2028 года) и ЧУЖОЙ. ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ (8 апреля 2027 года). В свою очередь, прокатную сетку временно покинули несколько проектов, заявленных на 2027 год: КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ (прошлая дата выхода – 11 февраля 2027 года), ИГРОГРАД (прошлая дата выхода – 27 мая 2027 года), КУКЛА МАША (прошлая дата выхода – 29 июля 2027 года), СИВКА-БУРКА (прошлая дата выхода – 1 сентября 2027 года), КОТОВАСИЯ (прошлая дата выхода – 25 ноября 2027 года), ЛЕБЕДИНОЕ ОЗЕРО (прошлая дата выхода – 9 декабря 2027 года).

«Централ Партнершип» выпустит 23 марта 2028 года российскую сказку МАЛЕНЬКИЙ МУК.

«Каро Премьер» поставил на 28 января 2027 года мультфильм ЗОВ КОСМОСА: БИТВА ЗА НЕПТУН.

«Кинологистика» сдвинула хоррор АСТРАЛ. ШЕПОТ ПРИЗРАКА с 3 сентября на 8 октября, а ДОМ МЕРТВЫХ – с 15 октября на 17 сентября. Ранее там стоял еще один фильм ужасов ПРОКЛЯТИЕ МАЛЕНЫ, который теперь переместился на освободившееся 3 сентября.

«Русский Репортаж» заявил на 8 октября новый фильм Хирокадзу Корээды БАРАШЕК В ЯЩИКЕ. Премьера фильма состоялась в рамках основного конкурса на 79-м Каннском кинофестивале.

RWV Film вновь покажет на больших экранах аниме АРИЭТТИ ИЗ СТРАНЫ ЛИЛИПУТОВ. Перевыпуск картины намечен на 24 сентября.

«Пионер» выпустит 1 октября документальную ленту СДЕЛАНО В МИЛАНЕ: ИСТОРИЯ АРМАНИ И ИТАЛЬЯНСКОЙ МОДЫ.

Также на 1 октября «Кинотайм» поставил семейную ленту Я СТАНУ КАПИТАНОМ, снятую во Всероссийском детском центре «Океан».

Фото: кадр со съемок фильма СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ