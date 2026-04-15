Кинофестиваль «Маяк» открыл прием заявок

Четвертый фестиваль актуального российского кино «Маяк» начал прием заявок на участие в основном конкурсе и конкурсе короткого метра.

К участию принимаются игровые фильмы, ранее не демонстрировавшиеся в России и не представленные на онлайн-платформах. Заявку можно подать на сайте «Маяка» до 1 июля включительно.

Сам смотр пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября.

