Кинофестиваль «Маяк» открыл прием заявок
Автор: БК
15 апреля 2026
Сам смотр пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября
Четвертый фестиваль актуального российского кино «Маяк» начал прием заявок на участие в основном конкурсе и конкурсе короткого метра.
К участию принимаются игровые фильмы, ранее не демонстрировавшиеся в России и не представленные на онлайн-платформах. Заявку можно подать на сайте «Маяка» до 1 июля включительно.
Сам смотр пройдет в Геленджике с 3 по 8 октября.
Фото: официальный сайт кинофестиваля
