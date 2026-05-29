Новым генеральным директором компании «Водород» стал Павел Горин

Автор: БК

29 мая 2026

Ранее эту должность занимал Михаил Врубель

В компании «Водород» перестановки – новым генеральным директором назначен Павел Горин. Его представил Федор Бондарчук во время очной защиты национальных фильмов лидеров кинопроизводства в Фонде кино 29 мая.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), Горин занимает должность генерального директора с 27 марта 2026 года. На сайте «Водорода» он также указан в качестве генерального продюсера.

Ранее пост генерального директора компании занимал Михаил Врубель. В настоящее время он не указан в составе команды студии на ее официальном сайте. При этом, согласно данным ЕГРЮЛ, Врубель остается соучредителем «Водорода» наряду с Александром Андрющенко, который указан на сайте компании как генеральный продюсер.

По данным ЕГРЮЛ, Михаилу Врубелю и Александру Андрющенко принадлежит по 37,5% компании, еще 25% владеет АО «Сеть Телевизионных Станций».

В «Водороде» отказались комментировать кадровые изменения. Михаил Врубель в ответ на запрос БК заявил, что, помимо смены генерального директора, других новостей у компании нет.

