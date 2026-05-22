Фонд кино продлевает сроки приема заявок на переоборудование кинотеатров на новых территориях

Теперь заявки принимаются по 11 июня

Фонд кино объявил об увеличении срока приема заявок от организаций, осуществляющих демонстрацию фильмов, расположенных в населенных пунктах с численностью до 500 тысяч человек и входящих в состав Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.



Площадки, которым требуется переоборудование, могут теперь подать заявки до 11 июня 2026 года включительно.



Более детальная информация доступна на сайте фонда.



Фото: Фонд кино