Фонд кино продлевает сроки приема заявок на переоборудование кинотеатров на новых территориях
Автор: БК
22 мая 2026
Теперь заявки принимаются по 11 июня
Фонд кино объявил об увеличении срока приема заявок от организаций, осуществляющих демонстрацию фильмов, расположенных в населенных пунктах с численностью до 500 тысяч человек и входящих в состав Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области.
Площадки, которым требуется переоборудование, могут теперь подать заявки до 11 июня 2026 года включительно.
Более детальная информация доступна на сайте фонда.
Фото: Фонд кино
