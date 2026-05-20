Новую версию «Человека-амфибии» снимут продюсеры фильма «Малыш»

Как и в случае с оригинальным фильмом, съемки пройдут в Крыму

В Крыму планируют снять новую киноадаптацию романа Александра Беляева «Человек-амфибия». Производством фильма займётся контент-студия «Юг.Кино» (проект «Таврида.АРТ») и кинокомпания BBG.

Идею создания новой экранизации «Человека-амфибии» обсудили в рамках фестиваля «Киномаёвка», который проходил с 1 по 3 мая на территории арт-кластера «Таврида». Основатель кинокомпании BBG и продюсер Андрей Кретов сообщил, что контент-студия «Юг.Кино» и арт-кластер «Таврида» выразили намерение оказать поддержку в организации будущего съёмочного процесса.

Создатели проекта уже приступили к написанию сценария новой экранизации известного романа советского фантаста Александра Беляева, а съемки планируют начать в следующем году.

«Мы рады, что наша идея получила отклик. Очень символично, что съёмки будут проходить здесь – на побережье Чёрного моря, где более 60 лет назад снимали первый фильм про Ихтиандра. Мы не планируем снимать ремейк легендарной картины режиссёров Владимира Чеботарёва и Геннадия Казанского. Это будет новая, современная киноадаптация романа Александра Беляева. Его повести и романы – наше общее культурное наследие, он внёс значительный вклад в развитие русской, советской фантастики. Хотелось бы, чтобы будущая картина заново открыла творчество этого выдающегося человека для массового зрителя, особенно – для молодого поколения», – рассказал Андрей Кретов.

Ранее стало известно, что новую версию другого известного советского фильма КУРЬЕР режиссера Карена Шахназарова, планирует снять компания «Кинотека». Режиссером современной адаптации выступит Илья Ермолов («Хирург», «Золотое дно»).

Фото: кадр из фильма ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ