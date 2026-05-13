В этом году смотр заметно усиливает образовательное направление

Третий фестиваль молодого кино «Новое движение» представил деловую программу. Она будет посвящена ключевым вызовам и будущему киноиндустрии. В свою очередь, новый прикладной блок образовательной программы будет ориентирован на практическое погружение в профессию и будет дополнен реальным агентским сопровождением.

В этом году деловая программа фестиваля объединена темой «Диалог со зрителем». Куратором программы выступит продюсер Лидия Дробыш. В рамках программы пройдут дискуссии «Незаменимые: кто на самом деле делает кино», круглые столы «От стратегии к зрителю: как кино становится событием» и «Продюсеры vs Медиа: честный разговор без купюр», а также мастер-класс «Как правильно питчить свои идеи». В отдельном блоке «Прокатное удостоверение: от готового фильма до экрана» примут участие директор департамента кинематографии Министерства культуры Российской Федерации Анна Ярина и генеральный директор Госфильмофонда России Денис Аксенов. Завершит деловую программу круглый стол «ИИ в кино: инструмент, угроза и новая реальность».

Среди спикеров и участников деловой программы фестиваля заявлены директор по кинопрокату кинокомпании «Централ Партнершип» Павел Верещагин, руководитель глобального контента и франшиз фантеха «Яндекса» Елена Бродская, заместитель генерального директора по стратегическому маркетингу НМГ Кинопрокат Дмитрий Леднев, глава дирекции маркетинга и внешних коммуникаций телеканала «Россия-1» Ясмина Бен Аммар, руководитель платформы КиноПрофи Ольга Майкопова, директор по маркетингу Yellow, Black & White Александр Ильин, старший исследователь KION Мария Климко, звукорежиссер и основатель студии Flysound Андрей Бельчиков, руководитель продакшн-студии «Паровоз» Александр Афонасьев, сценарист и креативный продюсер «1-2-3 Production» Андрей Смиян, основатель студии спецэффектов «Фрэйм Бейкери» Леонид Французов, режиссер и сценарист Константин Еронин, режиссеры Никита и Федор Кравчуки и другие.

«Сегодня зритель все чаще ведет себя непредсказуемо: масштабные проекты могут не найти отклика, а авторские дебюты с минимальным бюджетом – неожиданно стать настоящим событием. Именно потенциальная реакция аудитории становится одной из ключевых точек отсчета – от этапа создания фильма до его маркетинговой стратегии. Мы встретимся, чтобы честно поговорить о зрителе, потому что именно зритель остается центральной фигурой для создателей кино и всех, кто занимается его продвижением», – отметила куратор деловой программы Лидия Дробыш.

В этом году фестиваль усиливает и образовательное направление. Актриса, основатель актерского агентства, создатель Киношколы с государственной лицензией и член правления Гильдии актерских агентов Наталья Фенкина проведет трехдневную программу по своему авторскому методу «Первые шаги в кино». Также важной частью образовательной программы фестиваля останется блок практических занятий для детей и подростков, который проведут актер и преподаватель театральных дисциплин Алексей Фляжников и актриса, танцор и хореограф Кристина Павлова.

«Для нас очень важно, что «Новое движение» выполняет не только культурную, но и большую просветительскую миссию. Фестиваль становится пространством открытого разговора о самых актуальных и острых вопросах современной киноиндустрии. При этом не менее важно, что образовательная программа фестиваля остается открытой для самой широкой аудитории: участие в ней могут принять люди разных возрастов и с разным опытом. Такой формат делает фестиваль живой площадкой для обмена знаниями, профессионального роста и вовлечения новых людей в современную культуру и киноиндустрию», – подчеркнул губернатор Новгородской области Александр Дронов.

Фестиваль «Новое движение» проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и правительства Новгородской области.

