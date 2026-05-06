Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Шурале»
Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами
Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим зарубежное фэнтези ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ (AK), хоррор ХОКУМ (CPF) и мистический триллер ШУРАЛЕ (VLG).
Предпродажи триллера ШУРАЛЕ на первые пять дней показов с 7 по 11 мая предварительно составили 572,3 тысячи рублей. Проект компании «Вольга» опередил самые разнообразные референсы, включая ленты АЙТА (471,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн), КАЗНЬ (179,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,9 млн), СЕСТРЫ (168,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,6 млн) и ОТРАЖЕНИЕ ТЬМЫ (47,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн).
Фильм
Уровень предпродаж
|ШУРАЛЕ
|572,3
|АЙТА
|471,8
|КАЗНЬ
|179,3
|СЕСТРЫ
|168,4
|ОТРАЖЕНИЕ ТЬМЫ
|47,8
Семейное фэнтези ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ предварительно освоило 569,1 тысяч рублей. Зарубежный релиз обошел большинство похожих картин, включая проекты БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ (427,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,5 млн), ДЕТИ ЛЕСА (270,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,3 млн), ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (165,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,7 млн), РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (132,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 9,7 млн), ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (106,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн) и ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ЗАГАДКА ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА (69,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,1 млн)
Фильм
Уровень предпродаж
|ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ
|569,1
|БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ
|427,4
|ДЕТИ ЛЕСА
|270,7
|ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС
|165,6
|РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ
|132,2
|ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА
|106,7
|ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ЗАГАДКА ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА
|69,9
Предварительные продажи хоррора ХОКУМ за рассматриваемый период составили 425,4 тысяч рублей. Новинка проиграла аналогам НЕЧИСТЬ (586,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 43 млн) и ГЛАЗАМИ ПСА (475,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,4 млн), но опередила хоррор КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ (183,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,5 млн).
Фильм
Уровень предпродаж
|НЕЧИСТЬ
|586,4
|ГЛАЗАМИ ПСА
|475,2
|ХОКУМ
|425,4
|КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ
|183,7
Фото: кадр из фильма ШУРАЛЕ
06.05.2026 Автор: Никита Никитин