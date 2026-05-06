Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Шурале»

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим зарубежное фэнтези ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ (AK), хоррор ХОКУМ (CPF) и мистический триллер ШУРАЛЕ (VLG).

Предпродажи триллера ШУРАЛЕ на первые пять дней показов с 7 по 11 мая предварительно составили 572,3 тысячи рублей. Проект компании «Вольга» опередил самые разнообразные референсы, включая ленты АЙТА (471,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн), КАЗНЬ (179,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,9 млн), СЕСТРЫ (168,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,6 млн) и ОТРАЖЕНИЕ ТЬМЫ (47,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн).

Семейное фэнтези ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ предварительно освоило 569,1 тысяч рублей. Зарубежный релиз обошел большинство похожих картин, включая проекты БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ (427,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,5 млн), ДЕТИ ЛЕСА (270,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,3 млн), ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (165,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,7 млн), РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (132,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 9,7 млн), ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (106,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн) и ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ЗАГАДКА ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА (69,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,1 млн)

Предварительные продажи хоррора ХОКУМ за рассматриваемый период составили 425,4 тысяч рублей. Новинка проиграла аналогам НЕЧИСТЬ (586,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 43 млн) и ГЛАЗАМИ ПСА (475,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,4 млн), но опередила хоррор КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ (183,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,5 млн).

Фото: кадр из фильма ШУРАЛЕ

06.05.2026 Автор: Никита Никитин