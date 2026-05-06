Предпродажи уикенда: среди новинок лидирует «Шурале»

Сравниваем предстартовые показатели ключевых новинок с конкурентами и референсами

Каждую неделю мы выбираем новинки и сравниваем предпродажи их билетов на первый уикенд по состоянию на 18:00 среды (по данным ЕАИС) с показателями выходивших ранее аналогов. Сегодня мы рассмотрим зарубежное фэнтези ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ (AK), хоррор ХОКУМ (CPF) и мистический триллер ШУРАЛЕ (VLG).

Предпродажи триллера ШУРАЛЕ на первые пять дней показов с 7 по 11 мая предварительно составили 572,3 тысячи рублей. Проект компании «Вольга» опередил самые разнообразные референсы, включая ленты АЙТА (471,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн), КАЗНЬ (179,3 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,9 млн), СЕСТРЫ (168,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 10,6 млн) и ОТРАЖЕНИЕ ТЬМЫ (47,8 тысяч рублей, стартовые сборы – 7,8 млн).

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс рублей)
ШУРАЛЕ 572,3
АЙТА 471,8
КАЗНЬ 179,3
СЕСТРЫ 168,4
ОТРАЖЕНИЕ ТЬМЫ 47,8

Семейное фэнтези ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ предварительно освоило 569,1 тысяч рублей. Зарубежный релиз обошел большинство похожих картин, включая проекты БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ (427,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 20,5 млн), ДЕТИ ЛЕСА (270,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 12,3 млн), ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС (165,6 тысяч рублей, стартовые сборы – 19,7 млн), РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ (132,2 тысячи рублей, стартовые сборы – 9,7 млн), ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА (106,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 8,1 млн) и ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ЗАГАДКА ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА (69,9 тысяч рублей, стартовые сборы – 6,1 млн)

Фильм   

Уровень предпродаж
(тыс рублей)
ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ 569,1
БЮРО МАГИЧЕСКИХ УСЛУГ 427,4
ДЕТИ ЛЕСА 270,7
ПИТЕР ПЭН И АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС 165,6
РУСАЛКА И ДОЧЬ КОРОЛЯ 132,2
ШКОЛА ВОЛШЕБСТВА 106,7
ШКОЛА МАГИЧЕСКИХ ЗВЕРЕЙ. ЗАГАДКА ВОЛШЕБНОГО ЛЕСА 69,9

Предварительные продажи хоррора ХОКУМ за рассматриваемый период составили 425,4 тысяч рублей. Новинка проиграла аналогам НЕЧИСТЬ (586,4 тысячи рублей, стартовые сборы – 43 млн) и ГЛАЗАМИ ПСА (475,2 тысяч рублей, стартовые сборы – 22,4 млн), но опередила хоррор КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ (183,7 тысяч рублей, стартовые сборы – 20,5 млн). 

Фильм   

Уровень предпродаж
(млн рублей)
НЕЧИСТЬ 586,4
ГЛАЗАМИ ПСА 475,2
ХОКУМ 425,4
КОРАБЛЬ ПРИЗРАКОВ 183,7

Фото: кадр из фильма ШУРАЛЕ

06.05.2026 Автор: Никита Никитин

