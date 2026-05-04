НМГ и Россотрудничество проведут зарубежные показы военно-патриотических проектов к 9 Мая

Автор: БК

4 мая 2026

Они пройдут на площадках Русских домов и российских посольств

В преддверии Дня Победы Национальная Медиа Группа совместно с Россотрудничеством объявила о серии показов военно-патриотических проектов на зарубежных площадках.

Они пройдут на площадках Русских домов и российских посольств в странах СНГ, Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. В числе стран, которые присоединились к акции – Беларусь, Армения, Аргентина, Чили, Южная Осетия, Туркменистан, Танзания, Тунис, Япония, Малайзия, Шри-Ланка, Таджикистан, Абхазия, Кипр и Италия.

«Показы наших военно-патриотических проектов за рубежом – это возможность сохранить историческую правду и передавать актуальную картину мира тем, кто живет вдали от России, но поддерживает связь с ее культурой и памятью», – отметила генеральный директор НМГ Светлана Баланова.

Среди заявленных к показу проектов НМГ – сериалы «Ландыши. Такая нежная любовь», «Дорогой Вилли», «Операция «Неман» и «Смерш 3».

Фото: кадр из сериала «Ландыши. Такая нежная любовь»

