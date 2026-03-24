«Игра в кальмара» и «Очень странные дела» стали самыми популярными сериалами у россиян в 2025 году

Зарубежные проекты возглавили Российский рейтинг сериалов от компании «Медиалогия»

Компания «Медиалогия», с которой БК сотрудничает в рамках рубрики «Сетевой срез», представила Российский рейтинг сериалов – новый инструмент для комплексной оценки популярности сериалов у российских зрителей во всех средах смотрения.

«Мы создали продукт, который показывает не только интерес к сериалу, но и то, насколько зрители его реально смотрят на ТВ и на онлайн-платформах, а также обсуждают: то есть учитываем весь цикл взаимодействия зрителей с контентом. Уверена, что Российский рейтинг сериалов станет полезным инструментом для всех, кто создает, дистрибутирует и инвестирует в медиапродукты на российском рынке. Также рейтинг будет интересен и обычным зрителям, которые стремятся не пропустить самые популярные сериалы», – отметила генеральный директор «Медиалогии» Ирина Соломатина.

Для расчета топ-100 самых популярных сериалов 2025 года использовались данные о поисковых запросах из различных систем, цифровом и ТВ-смотрении, а также активности аудитории в социальных медиа. В общей сложности методология учитывает 19 различных параметров. Единица измерения – количество баллов, которые вычисляются с помощью математической формулы, где присутствуют все эти компоненты.

В первую десятку топ-100 рейтинга самых популярных сериалов 2025 года вошли:

1. «Игра в кальмара» (42861 балл)

2. «Очень странные дела» (26572 балла)

3. «След» (20361 балл)

4. «Папины дочки» (14253 балла)

5. «Универ» (13267 баллов)

6. «Ландыши» (11632 балла)

7. «Зимородок» (11468 баллов)

8. «Аутсорс» (9928 баллов)

9. «Первый отдел» (9383 балла)

10. «Фишер» (9187 баллов)

«Первый тренд – это наличие большого количества российского контента в нашем топе. Если говорить про топ-1200, то приблизительно треть его – это отечественные проекты. Второй – это тренд на франшизность. Третий тренд заключается в том, что в отсутствии маркетингового бюджета до России доходят только очень громкие зарубежные тайтлы, вроде «Игры в кальмара» или «Очень странных дел», – рассказал БК руководитель рабочей группы по разработке рейтинга Евгений Миронов.

По его словам, если говорить про топ-100, то 60% всех участников – это отечественные проекты, 20% – зарубежные тайтлы (без учета турецкого контента), 10% – турецкие сериалы и 10% – взрослая анимация.