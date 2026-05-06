Трейлеры российских проектов вновь оказались в числе номинантов на Golden Trailer Awards

Автор: Илья Кувшинов

6 мая 2026

Лауреаты будут объявлены 28 мая

Премия в области маркетинга кинопродукции Golden Trailer Awards, которая ежегодно вручается в США, объявила претендентов на награды за минувший год. Среди них вновь оказалось сразу несколько российских проектов. 

В числе отмеченных организаторами премии:
АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС («Лучший иностранный трейлер семейного фильма или анимации», «Лучший иностранный трейлер комедии»)
ГОРЫНЫЧ («Лучший иностранный трейлер семейного фильма или анимации»)
ВОЛЧОК («Лучший иностранный экшн-трейлер»)
ЛЕВША («Лучший иностранный тизер»)
ЛЕРМОНТОВ («Лучшая музыка в иностранном трейлере»)
МАЖОР В ДУБАЕ («Лучшая музыка в иностранном трейлере»)
ВОЙНА И МИР («Лучший иностранный постер»)
• «Душегубы. 1989» («Лучший трейлер/тизер телевизионного или стримингового сериала, «Лучший ролик со съемок»)
• «Фишер. Затмение» («Лучший хоррор/триллер ТВ-спот для сериала», «Лучший музыкальный ТВ-спот»)
• «Дети перемен» (лучший моушн-постер)
• ТВ-споты телеканалов ТНТ-4 и ТВ-3 («Лучший иностранный ТВ-спот»)

Лауреаты премии в области маркетинга кинопродукции будут объявлены 28 мая.

Фото: кадр из фильма АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС

