Трейлеры российских проектов вновь оказались в числе номинантов на Golden Trailer Awards
Премия в области маркетинга кинопродукции Golden Trailer Awards, которая ежегодно вручается в США, объявила претендентов на награды за минувший год. Среди них вновь оказалось сразу несколько российских проектов.
В числе отмеченных организаторами премии:
• АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС («Лучший иностранный трейлер семейного фильма или анимации», «Лучший иностранный трейлер комедии»)
• ГОРЫНЫЧ («Лучший иностранный трейлер семейного фильма или анимации»)
• ВОЛЧОК («Лучший иностранный экшн-трейлер»)
• ЛЕВША («Лучший иностранный тизер»)
• ЛЕРМОНТОВ («Лучшая музыка в иностранном трейлере»)
• МАЖОР В ДУБАЕ («Лучшая музыка в иностранном трейлере»)
• ВОЙНА И МИР («Лучший иностранный постер»)
• «Душегубы. 1989» («Лучший трейлер/тизер телевизионного или стримингового сериала, «Лучший ролик со съемок»)
• «Фишер. Затмение» («Лучший хоррор/триллер ТВ-спот для сериала», «Лучший музыкальный ТВ-спот»)
• «Дети перемен» (лучший моушн-постер)
• ТВ-споты телеканалов ТНТ-4 и ТВ-3 («Лучший иностранный ТВ-спот»)
Лауреаты премии в области маркетинга кинопродукции будут объявлены 28 мая.
Фото: кадр из фильма АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС