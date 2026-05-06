Трейлеры российских проектов вновь оказались в числе номинантов на Golden Trailer Awards

Премия в области маркетинга кинопродукции Golden Trailer Awards, которая ежегодно вручается в США, объявила претендентов на награды за минувший год. Среди них вновь оказалось сразу несколько российских проектов.

В числе отмеченных организаторами премии:

• АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС («Лучший иностранный трейлер семейного фильма или анимации», «Лучший иностранный трейлер комедии»)

• ГОРЫНЫЧ («Лучший иностранный трейлер семейного фильма или анимации»)

• ВОЛЧОК («Лучший иностранный экшн-трейлер»)

• ЛЕВША («Лучший иностранный тизер»)

• ЛЕРМОНТОВ («Лучшая музыка в иностранном трейлере»)

• МАЖОР В ДУБАЕ («Лучшая музыка в иностранном трейлере»)

• ВОЙНА И МИР («Лучший иностранный постер»)

• «Душегубы. 1989» («Лучший трейлер/тизер телевизионного или стримингового сериала, «Лучший ролик со съемок»)

• «Фишер. Затмение» («Лучший хоррор/триллер ТВ-спот для сериала», «Лучший музыкальный ТВ-спот»)

• «Дети перемен» (лучший моушн-постер)

• ТВ-споты телеканалов ТНТ-4 и ТВ-3 («Лучший иностранный ТВ-спот»)

Лауреаты премии в области маркетинга кинопродукции будут объявлены 28 мая.

