Гильдия кастинг-директоров России объявила дату проведения профессиональной премии

Стала известна дата проведения IV Премии Гильдии кастинг-директоров России – она состоится 25 мая в театре Et cetera.

Победители премии будут выбраны кастинг-директорами с помощью закрытого голосования, в котором примут участие более 180 профессионалов индустрии.

«Наша премия уже четвертый год собирает ключевых игроков индустрии и номинирует лучших – тех, кто создает те самые конкурентные актерские ансамбли, запоминающиеся зрителям. Но для нас это только начало», – заявила генеральный продюсер премии и глава Гильдии кастинг-директоров России Маргарита Ленских.

Напомним, что в прошлом году награда за лучший актерский ансамбль художественного фильма досталась кастинг-директору Ирине Лаврентьевой (СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД).

Фото: пресс-служба премии