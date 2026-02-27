top banner

Названы лауреаты премии «Сезар» за 2025 год

Автор: Илья Кувшинов

27 февраля 2026

Главная награда досталась драме Карин Тардье «Привязанность»

Французская академия кинематографических искусств объявила лауреатов премии «Сезар» за 2025 год.

Главная награда досталась драме Карин Тардье ПРИВЯЗАННОСТЬ. Лента рассказывает о 50-летней Сандре, у которой никогда не было детей. Когда у соседки начинаются преждевременные роды, женщина вынуждена присматривать за ее маленьким сыном.

Драмеди Ричарда Линклейтера НОВАЯ ВОЛНА, удостоенное сразу десяти номинаций, получило четыре статуэтки – за режиссуру, монтаж, костюмы и операторскую работу. 

Почетный приз за вклад в киноискусство был вручен актеру Джиму Керри.

Список некоторых лауреатов 
• Лучший фильм – ПРИВЯЗАННОСТЬ 
• Лучший режиссер – Ричард Линклейтер (НОВАЯ ВОЛНА
• Лучшая актриса – Леа Дрюкер (ДЕЛО №137
• Лучший актер – Лоран Лафитт (САМАЯ БОГАТАЯ ЖЕНЩИНА В МИРЕ
• Лучшая актриса второго плана – Вимала Понс (ПРИВЯЗАННОСТЬ
• Лучший актер второго плана – Пьер Лоттен (ПОСТОРОННИЙ
• Лучший оригинальный сценарий – КАК ЗАРАБОТАТЬ НА УБИЙСТВЕ 
• Лучший адаптированный сценарий – ПРИВЯЗАННОСТЬ 
• Лучший зарубежный фильм – БИТВА ЗА БИТВОЙ

Фото: кадр из фильма ПРИВЯЗАННОСТЬ

