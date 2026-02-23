Фестиваль «Зеркало» назвал даты проведения и открыл прием заявок

Смотр состоится в Ивановской области с 26 по 30 июня

Организаторы XX Международного фестиваля музыки, кино и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» огласили дату проведения смотра в 2026 году – он состоится в Ивановской области с 26 по 30 июня.

К участию в международной конкурсной программе приглашаются как зарубежные, так и российские проекты, приоритет отдается мировым и российским премьерам. Подать заявку можно до 15 мая на официальном сайте.

Церемония открытия фестиваля вновь пройдет в Юрьевце, городе детства режиссера Андрея Тарковского.