Фестиваль «Зеркало» назвал даты проведения и открыл прием заявок
Автор: БК
23 февраля 2026
Смотр состоится в Ивановской области с 26 по 30 июня
Организаторы XX Международного фестиваля музыки, кино и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» огласили дату проведения смотра в 2026 году – он состоится в Ивановской области с 26 по 30 июня.
К участию в международной конкурсной программе приглашаются как зарубежные, так и российские проекты, приоритет отдается мировым и российским премьерам. Подать заявку можно до 15 мая на официальном сайте.
Церемония открытия фестиваля вновь пройдет в Юрьевце, городе детства режиссера Андрея Тарковского.
