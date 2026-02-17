Стартовал прием заявок на Московский питчинг дебютантов в рамках ММКФ

Общий призовой фонд питчинга составит 2 миллиона рублей

Стартовал прием заявок на 18-й Московский питчинг дебютантов, который пройдет в рамках 48-го Московского международного кинофестиваля.

Питчинг ориентирован на поиск и экспертную оценку дебютных кинопроектов участников, развитие профессиональных компетенций дебютантов и их интеграцию в индустриальную среду. Участники получат возможность представить свои работы продюсерским компаниям, онлайн-платформам, фестивалям и студиям, а также установить контакты для дальнейшего развития проектов.

К участию приглашаются дебютанты – граждане Российской Федерации без возрастных ограничений: сценаристы, режиссеры и продюсеры, имеющие ограниченный опыт реализованных проектов.

Общий призовой фонд составляет 2 миллиона рублей – по 500 000 рублей в каждой категории. Средства предоставляются на съемку тизера или завершение проекта.

Питчинг проводится по следующим категориям: «Полнометражное кино», «Документальное кино и сериалы», «Микродрамы», «Проекты в стадии завершения».

Прием заявок заканчивается 15 марта 2026 года включительно. Состав экспертной комиссии будет объявлен дополнительно.

Более подробная информация доступна на официальном сайте.

Фото: продюсерский центр «Мувистарт»