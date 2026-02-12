Международный кинорынок и форум «Российский кинобизнес 2026» объявил предварительную программу

Он пройдет в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» с 31 марта по 2 апреля

Стала известна предварительная программа Международного кинорынка и форума «Российский кинобизнес 2026», который пройдет в кинотеатре «Синема Парк Мосфильм» с 31 марта по 2 апреля.

На текущий момент свои презентации подтвердили следующие кинопрокатные компании: «НМГ Кинопрокат», «Атмосфера кино», «Наше кино», «Вольга», «Экспонента Фильм», «Парадиз», «Кинологистика», «Про:взгляд», World Pictures и другие независимые дистрибьюторы.

2 апреля «Атмосфера кино» покажет участникам форума военную драму ЛИТВЯК, посвящённую легендарной советской лётчице Лидии Литвяк.

Один из главных треков деловой программы состоится 2 апреля. Профессиональный батл интеграторов кинопроекционного оборудования Make Cinema Great Again. Модератор – эксперт по кинопоказу, продюсер, технический директор МКиФ Александр Рубин. Состав спикеров уточняется

