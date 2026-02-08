Гильдия режиссеров США объявила лауреатов своей премии

Приз за лучшую режиссерскую работу в полнометражном кино достался Полу Томасу Андерсону

7 февраля в отеле Beverly Hilton состоялась 78-я церемония вручения премии Гильдии режиссеров США (DGA). Ведущим мероприятия выступил актер Кумэйл Нанджиани.

Приз за лучшую режиссерскую работу в полнометражном кино достался Полу Томасу Андерсону (БИТВА ЗА БИТВОЙ). Эта победа закрепила за ним лидерскую позицию в борьбе за режиссерский «Оскар» на грядущей церемонии 16 марта.

Список лауреатов в главных номинациях

• Лучшая режиссерская работа в полнометражном кино – Пол Томас Андерсон (БИТВА ЗА БИТВОЙ)

• Лучший полнометражный дебют – Чарли Полингер (ЧУМА)

• Лучшая режиссерская работа в драматическом сериале – Аманда Марсалис («Питт»)

• Лучшая режиссерская работа в комедийном сериале – Сет Роген и Эван Голдберг («Киностудия»)

• Лучшая режиссерская работа в телефильме – Стивен Чбоски (БАБУЛИ)

• Лучшая режиссерская работа в мини-сериале или антологии – Шэннон Мерфи («Умираю, как хочу секса»)

• Лучшая режиссерская работа в документальном кино – Мстислав Чернов (2000 МЕТРОВ ДО АНДРЕЕВКИ)

Фото: кадр со съемок фильма БИТВА ЗА БИТВОЙ