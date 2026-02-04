top banner

Суд отказал в апелляции экс-офису Sony Pictures в России

Автор: Илья Кувшинов

4 февраля 2026

В силе остаются решения, согласно которым «Контент-клуб» должен выплатить киносети 782 млн рублей

4 февраля Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения апелляции компании «Контент-клуб» к основному юрлицу киносети «Синема парк» и его «дочке» – «Райзинг стар медиа». Об этом сообщают «Ведомости».

Отмечаются, что в силе остаются решения, согласно которым экс-офис Sony Pictures в России в общей сложности должен выплатить киносети 782 млн рублей.

Напомним, что поводом для судебного разбирательства стала претензия об упущенной «Синема парком» выгоде от непоказанных в России в 2022-2025 годах фильмов студии Sony Pictures.

Представитель киносети настаивал в суде, что «Контент-клуб» «не обращался к правообладателю с исками, не писал ему претензионные письма, хотя по сути эти действия наносят ущерб самому дистрибутору, так как единственный источник его дохода – плата за лицензии на кинофильмы».

Другая сторона, в свою очередь, парировала, что у «Контент-клуба» не были заключены соглашения со структурами «Синема парк» о публичном показе кинофильмов, вышедших после февраля 2022 года. Представитель экс-офиса Sony Pictures также напомнил, что правообладатель прекратил осуществлять в России какую-либо деятельность, в том числе, по предоставлению лицензий.

Стоит отметить, что это уже не первое судебное противостояние двух компаний – в частности, ранее «Контент-клуб» требовал взыскать с «Синема парка» задолженность за прокат фильмов голливудского мейджора.

Фото: Freepik

