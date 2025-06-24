top banner

Минкульт отсудил 72 млн рублей у создателей «Вия»

Автор: Илья Кувшинов

24 июня 2025

Ведомство выделило средство на производство фильма еще в 2018 году

Арбитражный суд Московского округа поддержал решение о взыскании с юрлица корпорации «Русская Фильм Группа» (РФГ) 72 млн рублей в пользу Министерства культуры. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.

Основную часть взыскиваемой суммы (60 млн рублей) составляет субсидия Минкультуры, которую ведомство выделило еще в 2018 году для производства фильма ДО ПОЛНОЙ ЛУНЫ ОДИН ПЕРЕХОД. Оставшиеся 12 млн рублей – это проценты за пользование чужими денежными средствами.

События картины разворачивались в 1860 году, когда была проведена граница между Россией и Китаем, а ее съемки были запланированы на Алтае.

Отмечается, что РФГ должна была предоставить Минкультуры первую копию проекта для просмотра до сентября 2020 года, а также акт сдачи-приемки его исходных материалов в Госфильмофонд и акт сдачи-приемки выполненных работ – до декабря 2020-го.

Напомним, что главой корпорации, которая была основана в 2000 году, является режиссер и продюсер Алексей Петрухин (ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНАВИЙ 3D). В апреле этого года кинематографист был приговорен к четырем годам колонии строго режима за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

В базе «СПАРК-Интерфакс» отмечается, что чистый убыток РФГ в 2024 году составил 118,5 млн рублей. Помимо этого, в отношении юрлица приставами также открыто три исполнительных производства в пользу Фонда кино, общий размер которых достиг 374 млн рублей.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Питер FM» получит продолжение
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Материалистка» стала лучшей новинкой
Подробнее
В Иваново стартовал VII фестиваль сериалов «Пилот»
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Материалистка» обогнала «Оставь это ветру» и «После. Навсегда»
Подробнее
ВТБ продал свою долю в онлайн-кинотеатре «Иви»
Подробнее
Фестиваль «Пилот» представил участников конкурса документальных сериалов
Подробнее
«НМГ Док» заключила сделку с «VK Видео» по релизу проектов
Подробнее
Госдума рассмотрит закон об отказе в выдаче ПУ за дискредитацию духовно-нравственных ценностей
Подробнее
Создатели «В списках не значился» экранизируют повесть «Аты-баты, шли солдаты»
Подробнее
«МТС Медиа» займется развитием формата микродрам в России
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 16–22 июня 2025 года
Подробнее
В Москве прошла премьера мультфильма «Кроссы»
Подробнее
Amazon рассматривает пять кандидатов на пост режиссера нового фильма о Джеймсе Бонде
Подробнее
Андрей Хржановский покидает Школу-студию анимационного кино ШАР
Подробнее
НТВ, «Союзмультфильм» и Кинокомпания ТЕМП сделают полнометражную версию «Ну, погоди!»
Подробнее
Классику китайского кино о боевых искусствах отреставрируют при помощи нейросетей
Подробнее
В создание кластера на базе Ялтинской киностудии инвестируют 25 млрд рублей
Подробнее
Касса четверга: «На деревню дедушке» продолжает лидировать
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 19–22 июня
Подробнее
Фестиваль сериалов «Пилот»: церемония открытия
Подробнее

Новости по теме

Минкультуры представило итоговую статистику за 2024 год
Подробнее
Министерство культуры и Фонд кино поделились планами развития Центров документального кино «Форпост»
Подробнее
Минкультуры России и страны СНГ готовят копродукционный проект о Великой Отечественной войне
Подробнее
Минкультуры поддержит более 80 российских кинособытий в этом году
Подробнее
Минкультуры подвело кинопрокатные итоги 2024 года
Подробнее