Минкульт отсудил 72 млн рублей у создателей «Вия»

Ведомство выделило средство на производство фильма еще в 2018 году

Арбитражный суд Московского округа поддержал решение о взыскании с юрлица корпорации «Русская Фильм Группа» (РФГ) 72 млн рублей в пользу Министерства культуры. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на материалы дела.

Основную часть взыскиваемой суммы (60 млн рублей) составляет субсидия Минкультуры, которую ведомство выделило еще в 2018 году для производства фильма ДО ПОЛНОЙ ЛУНЫ ОДИН ПЕРЕХОД. Оставшиеся 12 млн рублей – это проценты за пользование чужими денежными средствами.

События картины разворачивались в 1860 году, когда была проведена граница между Россией и Китаем, а ее съемки были запланированы на Алтае.

Отмечается, что РФГ должна была предоставить Минкультуры первую копию проекта для просмотра до сентября 2020 года, а также акт сдачи-приемки его исходных материалов в Госфильмофонд и акт сдачи-приемки выполненных работ – до декабря 2020-го.

Напомним, что главой корпорации, которая была основана в 2000 году, является режиссер и продюсер Алексей Петрухин (ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА, ВИЙ 3D). В апреле этого года кинематографист был приговорен к четырем годам колонии строго режима за посредничество во взяточничестве в особо крупном размере.

В базе «СПАРК-Интерфакс» отмечается, что чистый убыток РФГ в 2024 году составил 118,5 млн рублей. Помимо этого, в отношении юрлица приставами также открыто три исполнительных производства в пользу Фонда кино, общий размер которых достиг 374 млн рублей.