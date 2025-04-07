Продюсер «Вия» Алексей Петрухин приговорен к четырем годам колонии строгого режима

Суд установил, что он совершил покушение на посредничество во взяточничестве

Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил продюсера и режиссера Алексея Петрухина к четырем годам колонии строго режима. По сообщению телеграм-канала судов общей юрисдикции Москвы, он признан виновным по статье о посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).

Кинематографисту также назначен штраф, сумма не уточняется.

Суд установил, что он совершил покушение на посредничество во взяточничестве, но при этом преступление не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам.

Кинематографист возглавляет корпорацию «Русская Фильм Группа» (РФГ), которая была основана в 2000 году. В числе проектов, над которыми он работал в качестве продюсера – ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА, ВИЙ 3D, СМАТЫВАЙ УДОЧКИ, МУЖСКОЙ СЕЗОН: БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ и многие другие.

Напомним, что Петрухин был задержан в сентябре прошлого года, а в середине октября его отправили под домашний арест. Тогда ему инкриминировали дачу взятки в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК).

Фото: кадр со съемок фильма БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ