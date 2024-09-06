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Продюсер «Вия» Алексей Петрухин стал фигурантом дела о взятке

Автор: БК

6 сентября 2024

Кинематографисту изменили меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий

Режиссер и продюсер Алексей Петрухин был задержан по делу о посредничестве во взятке. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

В четверг, 5 сентября, по ходатайству органов предварительного расследования Замоскворецкий районный суд города Москвы изменил кинематографисту меру пресечения с домашнего ареста на запрет определенных действий с установлением ограничений.

Петрухин возглавляет корпорацию «Русская Фильм Группа» (РФГ), которая была основана в 2000 году. В числе проектов, над которыми он работал в качестве продюсера – ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА, ВИЙ 3D, СМАТЫВАЙ УДОЧКИ, МУЖСКОЙ СЕЗОН: БАРХАТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ и многие другие.

В августе 2020 года Фонд кино подал иск к РФГ на сумму в 222 млн рублей: предметом спора стал сиквел ВИЯ – фильм ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРАКОНА, сделанный в копродукции с Китаем. Организация выделяла на него 90 млн рублей безвозвратных средств и 180 млн рублей на условиях возврата. Тогда Петрухин заявлял, что его компания намерена мирно урегулировать спор и вернуть долг фонду после получения денег от онлайн-продаж в Китае и от мирового проката в будущем.

Фото: кадр со съемок фильма БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ

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