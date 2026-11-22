Сиквел «Скалолаза», новые «12 стульев», байопик о Михаиле Круге

Главным ньюсмейкером минувшей недели стала «Атмосфера Кино», заявившая сразу большое количество новинок. В числе анонсированных российских картин – БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ (24 июня 2027 года), ЗЕМЛЯ РОБОТОВ (2 сентября 2027 года), МИХАИЛ КРУГ (4 ноября 2027 года), КАНИКУЛЫ В ПРОСТОКВАШИНО (16 декабря 2027 года), СПОРИМ, ТЕБЕ ПОНРАВИТСЯ? (6 января 2028 года), ОБЕЩАЮ, БОЛЬНО НЕ БУДЕТ! (3 февраля 2028 года), 12 СТУЛЬЕВ (17 февраля 2028 года), А ЕСЛИ Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ? (2 марта 2028 года), МЮНХГАУЗЕН (21 декабря 2028 года), МАУГЛИ (22 февраля 2029 года) и МИНУС 54 (1 ноября 2029 года). Фэнтезийный проект СКАЗКА О СПЯЩЕЙ ЦАРЕВНЕ И СЕМИ БОГАТЫРЯХ переместился с 16 декабря 2027 года на 21 октября 2027-го. Ранее там стоял другой семейный фильм, ВОВКА В ТРИДЕВЯТОМ ЦАРСТВЕ, который теперь ушел на 16 марта 2028 года. Помимо этого, компания анонсировала дату выхода боевика СКАЛОЛАЗ 2 – зарубежная лента с Лили Джеймс и Пирсом Броснаном появится на экранах 15 апреля 2027 года.

«Вольга» поставила на 25 февраля 2027 года экшн-триллер КАРОСИ. Главные роли в картине исполнили Тео Ю, Изабель Мэй, Билл Кэмп, Джанкарло Эспозито и Синтия Эриво.

«Экспонента Фильм» сдвинула релиз отечественной драмы ПАДАЕТ СНЕГ с 21 января 2027 года на 4 февраля 2027-го. Премьера картины состоялась на фестивале актуального российского кино «Маяк».

«Триада Про» заявила на 17 декабря боевик МАНГУСТ с Лиамом Нисоном, Марисой Томей и Вингом Реймзом.

«Кинологистика» сдвинула драмеди СУПЕРМЕН НА ВСЮ ГОЛОВУ с 10 декабря на 21 января 2027 года, а хоррор ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. СЕКРЕТ КУКЛЫ – с 14 на 7 января 2027 года. Ранее эти даты занимали выбывшие из прокатного графика ДОСТАВКА и ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ЗАМКА. 18 февраля 2027 года компания планирует выпустить проект ПОДВОДНЫЙ ПАТРУЛЬ: ОСТРОВ ПРИКЛЮЧЕНИЙ.

Фото: кадр из фильма СКАЛОЛАЗ 2