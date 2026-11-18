Новый формат объединяет предложения онлайн-кинотеатров и возможности видеоплатформы

Видеосервис Rutube обновил раздел «Кино и сериалы», превратив его в единую площадку для просмотра фильмов, сериалов, телеканалов и авторского контента. Новый формат объединяет предложения онлайн-кинотеатров и возможности видеоплатформы.

В обновленном разделе появились пакетные подписки на контент российских онлайн-кинотеатров Premier, Start и КИОН. Rutube также ведет переговоры о сотрудничестве с другими крупными игроками рынка. Выбрать подписку теперь можно непосредственно с главной страницы сервиса.

Изменилась и система навигации: пользователям доступны тематические подборки, топы популярных фильмов, сериалов, мультфильмов и аниме, а также отдельная полка с трейлерами и обзорами ожидаемых мировых премьер. Еще одна подборка объединила кинообозревателей и блогеров, которые разбирают фильмы и рассказывают о новинках. Кроме того, в раздел интегрировали короткие вертикальные видео авторов Rutube.

«В разделе «Кино и сериалы» впервые тестируется смешанное предложение горизонтального и вертикального видео, авторского и профессионального контента. Мы формируем новый для российского рынка пользовательский опыт, объединяющий преимущественно несколько видеосервисов в единый продукт», – заявил директор по продукту Rutube и Premier Евгений Ильчук.

По данным компании, ежемесячная аудитория Rutube превышает 83 млн пользователей.