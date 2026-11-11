Rutube запустил собственную рекламную платформу

Rutube Ads учитывает особенности просмотра видео пользователями

На Национальном рекламном форуме Rutube объявил о запуске Rutube Ads – рекламной платформы, полностью построенной на собственных технологиях для управления видеорекламой. Она объединяет AdTech-решения Rutube и использует машинное обучение для оптимизации размещений и умного управления рекламными кампаниями.

«Реклама – ключевая бизнес-модель монетизации Rutube, и благодаря ей мы зарабатываем вместе с авторами и владельцами контента. Эффективность видеорекламы во многом зависит от точности таргетинга, учета пользовательских предпочтений и соответствия рекламного сообщения просматриваемому пользователем контенту. Поэтому мы сделали ставку на собственные технологии: платформу данных, плеер и инфраструктурный стек. Объединение этих решений в Rutube Ads позволяет нам самостоятельно управлять рекламной инфраструктурой и развивать новые продукты с учетом потребностей рынка. Уже с ноября мы перевели на собственную платформу более 70% прямых рекламных размещений видеосервиса. Все новые форматы, инструменты и видеоинвентарь мы будем развивать уже на единой технологической платформе», – отметил генеральный директор «ГПМ Проекты» Сергей Стамболцян.

Rutube Ads учитывает контентные предпочтения пользователей, особенности просмотра видео и релевантность рекламы конкретному контенту. Помимо этого, она интегрирована с внешними системами верификации и аналитическими панелями, представленными на рынке, что позволяет рекламодателям получать необходимые данные об эффективности размещений непосредственно в рекламном кабинете.

Платформа предоставляет доступ к рекламному инвентарю видеосервиса на всех устройствах – в веб-версии, мобильных приложениях и на Smart TV. Ожидается, что в 2027 году на этой же технологической основе будут развиваться новые продукты.