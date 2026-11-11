top banner

Rutube запустил собственную рекламную платформу

Автор: БК

11 ноября 2026

Rutube Ads учитывает особенности просмотра видео пользователями

На Национальном рекламном форуме Rutube объявил о запуске Rutube Ads – рекламной платформы, полностью построенной на собственных технологиях для управления видеорекламой. Она объединяет AdTech-решения Rutube и использует машинное обучение для оптимизации размещений и умного управления рекламными кампаниями.

«Реклама – ключевая бизнес-модель монетизации Rutube, и благодаря ей мы зарабатываем вместе с авторами и владельцами контента. Эффективность видеорекламы во многом зависит от точности таргетинга, учета пользовательских предпочтений и соответствия рекламного сообщения просматриваемому пользователем контенту. Поэтому мы сделали ставку на собственные технологии: платформу данных, плеер и инфраструктурный стек. Объединение этих решений в Rutube Ads позволяет нам самостоятельно управлять рекламной инфраструктурой и развивать новые продукты с учетом потребностей рынка. Уже с ноября мы перевели на собственную платформу более 70% прямых рекламных размещений видеосервиса. Все новые форматы, инструменты и видеоинвентарь мы будем развивать уже на единой технологической платформе», – отметил генеральный директор «ГПМ Проекты» Сергей Стамболцян.

Rutube Ads учитывает контентные предпочтения пользователей, особенности просмотра видео и релевантность рекламы конкретному контенту. Помимо этого, она интегрирована с внешними системами верификации и аналитическими панелями, представленными на рынке, что позволяет рекламодателям получать необходимые данные об эффективности размещений непосредственно в рекламном кабинете.

Платформа предоставляет доступ к рекламному инвентарю видеосервиса на всех устройствах – в веб-версии, мобильных приложениях и на Smart TV. Ожидается, что в 2027 году на этой же технологической основе будут развиваться новые продукты.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Okko рассказал о новинках ноября
Подробнее
Представлен финальный трейлер сериала «Тайный город»
Подробнее
Новинки ноября в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 2–8 ноября 2026 года
Подробнее
Новинки ноября в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск»
Подробнее
Международная касса: японская «Годзилла» столкнулась с самым дорогим фильмом Индии
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 5-8 ноября
Подробнее
Копродукция, налоговые льготы и общие кинорынки: страны СНГ ищут новую модель сотрудничества
Подробнее
DC Studios работает над новой адаптацией «Константина»
Подробнее
Сиквел «Вышки» и новый «Человек-паук» стали самыми популярными фильмами у пиратов в октябре
Подробнее
Предварительная касса уикенда: «Рождение империи» вновь забирает золото
Подробнее
Сенат Италии одобрил реформу кинематографической отрасли
Подробнее
Три российских фильма вошли в конкурс фестиваля в Испании
Подробнее
Касса четверга: «Рождение империи» продолжает лидировать
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Рождение империи» продолжает лидировать
Подробнее
ВЦИОМ назвал лучший фильм 2026 года по мнению россиян
Подробнее
Роберт Паттинсон и Николас Холт оказались в числе претендентов на роль нового Джеймса Бонда
Подробнее
«Падает снег» примет участие в конкурсе фестиваля в Италии
Подробнее
Госдума рассмотрит введение штрафов за контент с дискредитацией традиционных ценностей
Подробнее
Касса России: «Рождение империи» продолжает лидировать
Подробнее

Новости по теме

«Газпром-Медиа Холдинг» предложил создать подразделение Rutube в Сербии
Подробнее
На Rutube начнут выходить микродрамы
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» рассказал об итогах 2025 года
Подробнее
«VK Видео» впервые обогнал YouTube по месячному охвату в России
Подробнее
Rutube представил релизы августа
Подробнее