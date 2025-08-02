Rutube представил релизы августа

Продолжения любимых шоу, исторические проекты, необычные реалити и мультфильмы

В августе пользователей видеоплатформы Rutube ждут премьеры и продолжения любимых шоу, исторические проекты, необычные реалити и мультфильмы.

В частности, зрители смогут увидеть восьмой и четырнадцатый фильм классического документального сериала «Великая Отечественная». Неизвестная война», новые выпуски «Музлофт-подкаста», шоу «Мастер игры» и другие проекты.

Анимационные сериалы:

«Тайны медовой долины»

В Медовой долине живут друзья – ежиха Мари, белка Люси, медвежонок Фил и другие. Когда в городке случаются странности, разгадками занимается сова Софи – ночная сыщица с отличной интуицией. Ей помогает бельчонок Чинк, который фотографирует все подозрительное днем.

«Простоквашино»

Продолжение легендарного мультсериала о Простоквашино. У Дяди Федора появилась младшая сестра, у Матроскина и Шарика – новые заботы, хозяйство и даже блог. Старые герои осваивают современность, а с ними – няня, соседи и все тот же Печкин.

«Монсики»

На далекой планете живут забавные существа – монсики, каждый из которых воплощает определенное чувство: радость, грусть, гнев, страх, доверие, удивление, отвращение и интерес. Когда монсики переживают сильную эмоцию, они попадают на соответствующий остров в мире Монсиленд – например, в Зловулкан, Болото Зависти или Море Любви. Чтобы вернуться обратно, им нужно разобраться в своих чувствах.

Документальное:

«Непокоренные»

Документальный проект, в котором известные личности рассказывают о подвигах жителей Городов-героев, выходцами из которых они являются.

«Великая Отечественная». Неизвестная война»

Фильм 8-й, «Победа под Сталинградом»

Фильм 14-й, «Освобождение Белоруссии»

Документальный сериал советско-американского производства, впервые вышедший в 1978 году. Проект рассказывает о роли СССР во Второй мировой войне и был создан специально для западной аудитории, для которой события на Восточном фронте долгое время оставались за кадром.

ФРОНТОВОЙ КИНООПЕРАТОР (реж. Мария Славинская)

Документальный фильм 1946 года о Владимире Сущинском, одном из кинооператоров, снимавших хронику Великой Отечественной войны. В ленте использованы его кадры боев, жизни на фронте и освобождения Европы.

ПАМЯТЬ НАВСЕГДА (реж. Джемма Фирсова)

Документальный фильм 1975 года о том, как преподаватели, студенты и сотрудники института чествовали героев Великой Отечественной войны в День Победы. В фильме – редкие архивные кадры торжеств, участники парада и хроника, снятая известным кинооператором Евгением Богоровым.

Шоу:

«Музлофт-подкаст: Александра Воробьева»

Победительница проекта «Голос» и просто очаровательная девушка Александра очаровала наших музыкантов и Стаса. Мы не сомневаемся, что если вы включите этот выпуск, то она очарует и вас. Причем, как голосом, так и внешностью и своими мыслями.

«Музлофт-подкаст: Виктория Дайнеко»

Если вы думаете, что мы уже отсняли всех участников фабрики звезд, то вы ошибаетесь. Виктория музыкально поностальгирует по тем временам, когда вы танцевали под ее хиты на школьных дискотеках и расскажет о том, чем занимается сейчас.

«Культура для всех»

Новое просветительское шоу, в котором эксперты и популярные блогеры – Леша Янгер, Саша Стоун, Bad Barbie, Мэри Гу и другие – вместе разбираются в искусстве, философии, архитектуре, театре и музыке.

«Мастер игры»

Психологическое реалити-шоу, где 22 участника соревнуются в интригах, стратегии и манипуляциях. В духе «Мафии» они живут на вилле в Марокко, днем действуют вместе, а ночью – играют друг против друга. На кону 10 миллионов рублей и звание лучшего игрока.

«Необычные люди»

Документальное шоу о тех, кто стоял по ту сторону реальности: экстрасенсы, маги, мистики и провидцы XX века.

«Школа»

Подростки и их родители проходят перевоспитание вместе, впервые сталкиваясь с проблемами друг друга лицом к лицу.

«Самородки»

Гейм-шоу, где команда звезд соревнуется с необычными участниками, обладающими уникальными талантами. Звездам предстоит угадать, в чем их способности.

«Новый Ревизорро»

Гроза ресторанов и отелей объявляет охоту на мошенников. Журналистское расследование с Еленой Летучей, которая находит нарушителей и требует ответа.

«Белая Амазонка»

Тревел-шоу с Алиной Вавилонской о традициях мира.

«Теперь я босс»

Бизнес-реалити, где известные предприниматели на три дня становятся частью чужого стартапа.

«Перепой звезду»

Музыкальное шоу, где обычные люди соревнуются с профессиональными артистами. Ведущие – Мия Бойка и Алексей Воробьев.

«Караоке Клаб»

Музыкально-юмористическое шоу, где каждый может выйти к микрофону: звезды, любители и случайные гости. Ведущими выступают Тимур Батрутдинов и Гарик Харламов.

«Сетка»

Подкаст о том, что происходит по ту сторону экрана на ТНТ.

«Домохозяйки против шефов»

Кулинарный баттл, в котором сражаются мужчины и женщины. Команда шеф-повара Константина Ивлева выходит на кухню против отряда домохозяек во главе с Ольгой Картунковой.

«Черный список. На кухне»

Илья Захаров и Александр Пушков приходят на помощь владельцам ресторанов, которые не могут найти достойного шеф-повара.

«Богиня свиданий»

Романтическое шоу, в котором три девушки устраивают идеальные свидания для одного героя. Кто из них справится лучше всех и станет настоящей богиней свиданий, решат звездные эксперты: Ида Галич, Роман Каграманов и Даниил Грачев.

«Шоу Воли»

Юморист Павел Воля каждое воскресенье подводит итоги недели: главные новости, импровизация, конкурсы и море сюрпризов.

«Богиня сыска»

Необычное шоу о знакомствах, где все решают не анкеты, а… обыск. Ситуацию комментируют Илья Куруч, Вика Чума и Даниил Грачев.

Фото: промо-кадр шоу «Мастер игры»