«Газпром-Медиа Холдинг» рассказал об итогах 2025 года

ТНТ впервые с 2020 года стал главным развлекательным каналом России в аудитории 14-44 лет

«Газпром-Медиа Холдинг» подвел итоги минувшего года, отмеченного для компании укреплением позиций в ключевых сегментах деятельности.

В частности, ТНТ впервые с 2020 года стал главным развлекательным каналом России в аудитории 14-44 со среднесуточной долей 8,6%. В минувшем году канал усилил позиции в ключевых жанрах – больших развлекательных проектах, комедийных сериалах и реалити-шоу. «Для нас принципиально важно, что это лидерство достигнуто не только в крупных городах, но и в масштабе всей страны – это подтверждает устойчивость выбранной стратегии и высокий интерес аудитории к контенту канала», – подчеркнула директор ТНТ и заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Тина Канделаки.

Средняя доля телеканала «Пятница!» в крупных городах выросла на 9% по сравнению с 2024 годом и достигла 5,2%. Канал стал лидером развлекательного вещания в двух столицах – Москве и Петербурге, в прайме будних дней, когда в эфире выходят шоу и реалити собственного производства. За прошлый год в эфире дебютировали 18 новых шоу, созданных продакшнами канала – Студией «Пятница» и продюсерским центром «Ножи».

По словам Канделаки, в 2025 году ТВ-3 строил свою оригинальную линейку проектов и возвращал себе репутацию канала, у которого есть свое лицо. Это позволило ему увеличить долю в будни на 26% среди аудитории 14-34 года. Канал продолжил выпускать мистические триллеры, семейные драмы, супергеройские вселенные и камерные человеческие истории.

НТВ четвертый год подряд сохранил второе место среди телеканалов России в аудитории старше 18 лет. В аудитории 25–54 он, в свою очередь, занимает уверенное первое место в утреннем слоте выходных на протяжении 14 лет: доля канала – 10,9%.

«Матч ТВ» остается главным спортивным каналом страны, увеличив долю в текущем сезоне на 25% в аудитории мужчин 14-59 лет в сравнении с аналогичным периодом годом ранее.

Суммарное количество просмотров на платформе Rutube за 2025 год составило более 50 млрд – в 3,5 раза больше, чем годом ранее. Среднее время просмотра – 46,1 минуты в день, объем библиотеки контента превысил 430 млн видеороликов. По данным Mediascope, месячная аудитория выросла до 80,6 млн пользователей. Растет и международное присутствие: зарубежные просмотры увеличились с 444,4 тыс до 2,1 млрд (лидерами стали Казахстан, Беларусь и США).

Главным хитом российского кинопроката в 2025 году стала сказка ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА, собрав более 3,3 млрд рублей. В числе других успешных проектов, выпущенных кинокомпанией «Централ Партнершип» – ПРОРОК. ИСТОРИЯ АЛЕКСАНДРА ПУШКИНА, БАТЯ 2. ДЕД, АВГУСТ, КРАКЕН и АЛИСА В СТРАНЕ ЧУДЕС. «В дальнейшем эти проекты возвращаются в телевизионную экосистему Холдинга в виде прав на показ, усиливая программирование каналов и дополняя контентную линейку. Наличие собственного кино стало для нас важным стратегическим преимуществом и дополнительным источником устойчивых высоких показателей», – отметила Канделаки.

«Газпром-Медиа Холдинг» также укрепляет позиции российского контента на международной арене. В 2025 году фильмы дистрибуции и производства кинокомпании «Централ Партнершип» были выпущены в прокат в 44 странах, количество международных релизов достигло 63. Наиболее перспективным направлением считается копродукция – в частности, стратегический фокус сосредоточен на рынках Азии (Китай, Индия) и Ближнего Востока (ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция).