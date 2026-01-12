В России разработаны программы для проверки контента на наличие нежелательных элементов

В их числе называются «Платформа Предикто» и проект Video Tagging System

«Газпром-Медиа Холдинг» инвестировал несколько сотен миллионов рублей в комплекс модулей «Платформа Предикто», который, в частности, включает в себя возможность модерации контента. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на собственный источник в медиаотрасли, знакомый с деталями проекта.

Согласно описанию, один из модулей разработан для автоматизированной проверки видеоконтента на наличие нежелательных элементов (пропаганда наркотиков, алкоголя и курения; сцены с ЛГБТ*-контентом). Отмечается, что после обработки видео в этой программе он возвращает файл с цветовой разметкой наличия или отсутствия признаков, нарушающих политику платформы. Помимо этого, «Платформа Предикто» включает в себя модули для персонализации контента, анализа пользовательской активности, а также несколько программ для стриминговых сервисов – рекомендательную систему, поисковую и аналитическую системы.

Forbes уточняет, что компания «ГПМ Цифровые инновации», владеющая правами на платформу, в числе своих заказчиков указала онлайн-кинотеатр Premier, видеохостинг Rutube, сервис вертикальных видео Yappy, а также телеканалы ТНТ, «Пятница!» и ряд других клиентов.

Помимо этого, еще одну платформу для анализа видеоконтента на телеканалах и стриминговых сервисах в ноябре представил «Оператор Газпром ИД». Как следует из описания проекта VTS (Video Tagging System), она позволяет создавать промоконтент и субтитры, расставлять рекламные паузы, а также производить модерацию контента – в частности обеспечивать «выявление нежелательных персон и нецензурной лексики».

* Верховный суд признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России.

