1-2-3 Production запустила военно-исторический проект совместного производства со странами СНГ

В основу сюжета сериала «Искра» ляжет боевой путь реально существовавшей дивизии

Кинокомпания 1-2-3 Production объявила о разработке международного кинопроекта – военно-исторической драмы «Искра», которая будет создана совместно с киностудиями стран СНГ.

В основу сюжета сериала ляжет боевой путь реально существовавшей дивизии, в которой плечом к плечу сражались представители десятков национальностей Советского Союза.

«Кино – это универсальный язык, способный объединять народы. “Искра” станет не просто масштабным проектом, но и важным вкладом в сохранение общей исторической памяти и вневременных ценностей – мужества, героизма, преданности к Родине. Для нас особенно значимо, что сериал создается совместно с партнерами из стран СНГ, подчеркивая наше общее культурное пространство и связь народов», – отметил заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Борис Ханчалян.

Отмечается, что для обеспечения высокого уровня исторической достоверности к проекту будет привлечена команда исторических консультантов.

Фото: пресс-служба 1-2-3 Production