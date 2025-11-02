top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • 1-2-3 Production запустила военно-исторический проект совместного производства со странами СНГ

1-2-3 Production запустила военно-исторический проект совместного производства со странами СНГ

Автор: БК

2 ноября 2025

В основу сюжета сериала «Искра» ляжет боевой путь реально существовавшей дивизии

Кинокомпания 1-2-3 Production объявила о разработке международного кинопроекта – военно-исторической драмы «Искра», которая будет создана совместно с киностудиями стран СНГ.

В основу сюжета сериала ляжет боевой путь реально существовавшей дивизии, в которой плечом к плечу сражались представители десятков национальностей Советского Союза.

«Кино – это универсальный язык, способный объединять народы. “Искра” станет не просто масштабным проектом, но и важным вкладом в сохранение общей исторической памяти и вневременных ценностей – мужества, героизма, преданности к Родине. Для нас особенно значимо, что сериал создается совместно с партнерами из стран СНГ, подчеркивая наше общее культурное пространство и связь народов», – отметил заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Борис Ханчалян.

Отмечается, что для обеспечения высокого уровня исторической достоверности к проекту будет привлечена команда исторических консультантов.

Фото: пресс-служба 1-2-3 Production

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

«Контент-Клуб» выиграл суд у киносети «Синема Парк»
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках ноября
Подробнее
«Синема Парк» отсудил у «Контент-Клуба» упущенную выгоду
Подробнее
На IV фестивале «Зимний» вводится новая программа
Подробнее
Предварительная касса уикенда: в битве сказочных новинок победу одержал «Горыныч»
Подробнее
Открыта регистрация на форум CSTB.PRO.MEDIA 2026
Подробнее
Стартовал форум «Российская креативная неделя. Альметьевск»
Подробнее
Аюр Базаров запустил новую прокатную компанию «Киномания»
Подробнее
Запрещенный в России фильм «Айта» вышел на Amazon
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках ноября
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Папины дочки» уверенно возглавили прокат
Подробнее
Новинки ноября в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»
Подробнее
Названы победители первого этапа Международного студенческого фестиваля ВГИК
Подробнее
Касса четверга: новинка «Папины дочки. Мама вернулась» возглавила чарт
Подробнее
Тейлор Шеридан планирует заключить долгосрочное сотрудничество с NBCUniversal
Подробнее
Названы самые популярные у пиратов фильмы в октябре 2025 года
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Папины дочки. Мама вернулась» опережают «Алису в стране чудес»
Подробнее
Касса России: в прокате началась схватка «Горыныча» и «Алисы в стране чудес»
Подробнее
Обзор новинок проката на уикенде 30 октября – 2 ноября 2025 года
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 30 октября – 2 ноября
Подробнее

Новости по теме

Турция станет партнером «Газпром-Медиа Холдинга» в производстве телевизионных шоу
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» и «Москино» объединят усилия для создания и продвижения кино по миру
Подробнее
Единая медиаплатформа от «Газпром-Медиа Холдинга» появится в 2026 году
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» договорился о сотрудничестве с индийской компанией Quantext Media
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» и анимационная компания «ЯРКО» заключили соглашение с Минпромторгом
Подробнее