top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • «Газпром-Медиа Холдинг» договорился о сотрудничестве с индийской компанией Quantext Media

«Газпром-Медиа Холдинг» договорился о сотрудничестве с индийской компанией Quantext Media

Автор: Илья Кувшинов

6 мая 2025

Соглашение было подписано на международном саммите WAVES в Индии

На международном саммите WAVES в Индии «Газпром-Медиа Холдинг» и компания Quantext Media Private Limited заключили меморандум о сотрудничестве.

Подписи под соответствующим документом поставили заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Борис Ханчалян и глава индийской компании Анураг Шривастава.

Стороны планируют разрабатывать и продвигать совместные проекты, а также развивать блогерскую сферу. В ближайшее время компании изучат потенциал сотрудничества, результатом которого может стать кросс-культурный оригинальный контент.

Фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинг

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о новинках мая
Подробнее
Онлайн-кинотеатр «Иви» рассказал о новинках мая
Подробнее
Предпродажи уикенда: «В списках не значился» превзошел «Воздух»
Подробнее
Новинки мая в онлайн-кинотеатре Start
Подробнее
Предварительная касса четверга: прокат ожидаемо возглавила драма «В списках не значился»
Подробнее
Официальная касса России: сорванцы против монстров
Подробнее
Названы самые убыточные голливудские проекты 2024 года
Подробнее
Следственный комитет проверит информацию о нарушениях в отношении «Ленфильма»
Подробнее
В Premier и Rutube провели ряд назначений на руководящие должности
Подробнее
Сергей Мирошниченко и Ангелина Ашман наберут документальный курс в школе кино «Индустрия»
Подробнее
В Следственном комитете появится совет по культуре
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 1-4 мая
Подробнее
«Кончится лето» получит англоязычный ремейк
Подробнее
Okko запустил продажу билетов в кинотеатры и на музыкальные события
Подробнее
РОСКИНО подвело итоги Фестиваля российского кино в Таиланде
Подробнее
В Москве состоялась премьера спортивной драмы «Финал»
Подробнее
Названы самые успешные голливудские проекты 2024 года
Подробнее
В Москве состоялась премьера комедии «Без попутал»
Подробнее
В Москве состоялась церемония вручения премии «Белый квадрат»
Подробнее
Обзор изменений графика релизов на неделе 28 апреля – 4 мая 2025 года
Подробнее

Новости по теме

«Газпром-Медиа Холдинг» и анимационная компания «ЯРКО» заключили соглашение с Минпромторгом
Подробнее
Борис Ханчалян назначен заместителем генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга»
Подробнее
Rutube запускает собственный телеканал
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» раскрыл финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2024 года
Подробнее
«Газпром-Медиа Холдинг» запустит единую подписку на Premier, Rutube и Yappy
Подробнее