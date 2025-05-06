«Газпром-Медиа Холдинг» договорился о сотрудничестве с индийской компанией Quantext Media
Автор: Илья Кувшинов
6 мая 2025
Соглашение было подписано на международном саммите WAVES в Индии
На международном саммите WAVES в Индии «Газпром-Медиа Холдинг» и компания Quantext Media Private Limited заключили меморандум о сотрудничестве.
Подписи под соответствующим документом поставили заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга» Борис Ханчалян и глава индийской компании Анураг Шривастава.
Стороны планируют разрабатывать и продвигать совместные проекты, а также развивать блогерскую сферу. В ближайшее время компании изучат потенциал сотрудничества, результатом которого может стать кросс-культурный оригинальный контент.
Фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинг
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