«Газпром-Медиа Холдинг» отметил необходимость трансляции социальных смыслов через рекламу

Дарья Пугачева напомнила, что телевизионная реклама ежедневно охватывает миллионы людей

Директор департамента исследований «Газпром-Медиа Холдинга» Дарья Пугачева поделилась мнением о роли телевидения и рекламы в формировании позитивного образа семьи, родительства и многодетства на Национальном рекламном форуме (НРФ-2026).

По ее словам, реклама давно перестала быть исключительно инструментом продвижения товаров и услуг – это важная часть контента, который ежедневно охватывает миллионы людей.

«Короткий креативный формат рекламного ролика позволяет быть ярким, запоминающимся. Достаточно вспомнить сколько рекламных слоганов «ушло в народ», но за этой яркостью стоит важный вопрос: какие смыслы мы оставляем в массовом сознании. Тут те же ожидания, что и от популярных шоу и сериалов: не просто чаще показывать семьи на экране, а делать семейные истории частью современной культурной повестки. Важно, чтобы родительство, многодетность, забота о близких и семейная преемственность воспринимались как естественные и ценные составляющие жизни. Эффективность сегодня – это не только охват, запоминаемость и продажи, но и способность коммуникации создавать эмоциональную связь, транслировать значимые социальные смыслы и приносить позитивный общественный эффект», – отметила Пугачева.

Спикер также подчеркнула, что телевизионная реклама может сделать позитивные семейные образы привычными для широкой аудитории, а коммерческие бренды из разных категорий – органично включать семейную тематику в свои коммуникации, не превращая каждый ролик в социальную рекламу.

По словам директора департамента исследований «Газпром-Медиа Холдинга», чтобы быть социально полезной, реклама должна встраиваться в определенный контент, релевантный поднимаемой теме.

Фото: «Газпром-Медиа Холдинг»