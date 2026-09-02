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Использование контента для обучения ИИ в России могут урегулировать за два года

Автор: БК

2 сентября 2026

Об этом на сессии ВЭФ-2026 заявил гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров на сессии ВЭФ-2026 «Российский ИИ: независимость или изоляция?» заявил, что вопрос использования контента для обучения нейросетей может быть урегулирован в России в течение ближайших двух лет.

По его словам, баланс интересов правообладателей и разработчиков ИИ остается одной из наиболее сложных задач для индустрии. Технически определить, какой именно контент повлиял на обучение конкретной модели, практически невозможно, поэтому необходим комплексный подход.

«Первый уровень – этический: владельцы датасетов должны уведомлять медиакомпании о том, что их продукт применяется для обучения. Это должна быть добровольная договоренность, и такая дискуссия уже идет на площадке Правительства. Второй уровень – организационный: по аналогии с Российским авторским обществом должна появиться структура, которая будет взаимодействовать с отечественными датасетами и выработает четкую модель сборов для выплат владельцам интеллектуальной собственности. При этом важно дифференцировать контент – от прямых новостных эфиров до полнометражных фильмов, их ценность как объектов IP разная, но все они созданы трудом людей. Уверен, баланс будет найден, и, по моей оценке, на это потребуется около двух лет», – подчеркнул Жаров.

Отдельно глава «Газпром-Медиа Холдинга» предложил разделить использование ИИ при создании контента на три уровня. На подготовительном этапе – при аналитике, шумоподавлении и подготовке черновых материалов – нейросеть остается инструментом автора, поэтому отдельная маркировка не требуется. На техническом уровне, включающем, например, дорисовку фонов, массовки и улучшение сцен, использование ИИ предлагается указывать в титрах. Если же нейросеть используется на творческом уровне – для создания персонажей, образов или пространств, – маркировка должна стать обязательной.

Фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинга»

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