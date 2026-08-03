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«Газпром-Медиа Холдинг» готов рассматривать Казахстан как постоянную площадку для кинопроизводства

Автор: БК

3 августа 2026

Об этом заявил генеральный директор Александр Жаров

Генеральный директор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров заявил в ходе III Российско-Казахстанского медиафорума в Санкт-Петербурге, что компания готова рассматривать Казахстан как постоянную площадку для производства фильмов, сериалов и телевизионных проектов.

Глава холдинга подчеркнул, что речь идет не об отдельных съемках, а о системной роли Казахстана в производственной стратегии компании.

«Мы готовы рассматривать Казахстан как постоянную площадку для производства наших фильмов, сериалов и телевизионных проектов. Мы готовы к организации совместных образовательных программ и к обмену кадрами. Сильный контент не только объединяет аудитории, но и открывает страны друг для друга, способствует развитию туризма, укрепляет культурные связи и создает новые возможности для бизнеса. Именно поэтому мы рассматриваем сотрудничество с Казахстаном как долгосрочное партнерство, у которого большое будущее», – отметил он.

Стоит отметить, что «Газпром-Медиа Холдинг» в прошлом уже работал с Казахстаном – в частности, там снималась часть натурных сцен трилогии ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА.

Фото: «Газпром-Медиа Холдинг»

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