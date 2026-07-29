Официальная касса России: дикие миньоны

Вторую неделю подряд прокат возглавляют неофициальные проекты во главе с мультфильмом МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ. Разница между валовым бокс-офисом по итогам уикенда в статистике ЕАИС и общей кассой фильмов, по которым у нас имеются подтвержденные данные от дистрибьюторов, на прошедшем уикенде составила 108 млн рублей. Эту сумму БК определяет как примерные сборы голливудской анимации. По сравнению с предыдущей неделей выручка теневого сегмента снизилась на 12,2%.

Комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2 заработала во второй уикенд 76 млн рублей, потеряв 24,8% сборов. Падение оказалось слабее, чем у первой части франшизы (-28,2%), но общие цифры проигрывают динамике оригинала. Касса проекта с Юрием Стояновым и Федором Добронравовым составила 228 млн рублей, посещаемость – 581 тысячу зрителей против 294 млн рублей и 794 тысячи зрителей за тот же период у прошлогодней комедии.

На девятом уикенде МАЙКЛ освоил 58,4 млн рублей, доведя свою общую кассу до 2,115 млрд рублей. Музыкальный байопик занял шестое место в списке самых успешных зарубежных релизов, превзойдя тотал ЗВЕРОПОЛИСА (2,083 млрд) и ВЕНОМА 2 (2,056 млрд). На девятой неделе больше зарабатывали только ЧЕБУРАШКА (119 млн) и АВАТАР (60,4 млн в России и СНГ).

К концу второй недели хоррор ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: ПЕКЛО потерял небольшие 29,2% сборов, освоив 43,4 млн. Выручка достигла 136 млн рублей, опережая график ОБЕЗЬЯНЫ (133 млн после двух уикендов), но уступая ЕРЕТИКУ (141 млн).

По итогам седьмых выходных работы касса комедии ХОЛОП 3 выросла на 3,3% и составила 38,7 млн рублей. Общая выручка увеличилась до 1,080 млрд рублей, количество зрителей – до 2,275 млн.

На шестом месте стартовала лучшая новинка уикенда, семейный приключенческий фильм МОЙ ДИКИЙ ДРУГ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. Картина о дружбе мальчика и лисы заработала 27,9 млн рублей и привлекла 72,7 тысячи зрителей. Сиквел на 1,8% обошел в денежном выражении выходившую в 2024 году первую часть франшизы (27,4 млн), но уступил ей 24% по количеству зрителей (96 тысяч).

По итогам десятого уикенда касса хоррора ОБСЕССИЯ выросла на 6,9% и составила 16,9 млн. Среди зарубежных релизов на данном этапе проката больше собирали только АВАТАР (47 млн в России и СНГ), АНЧАРТЕД: НА КАРТАХ НЕ ЗНАЧИТСЯ (24,2 млн) и СУБСТАНЦИЯ (17,1 млн). Бокс-офис картины достиг 473 млн рублей.

Еще один «сарафанный» хоррор, ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ, на восьмой неделе проката потерял незначительные 9,2% сборов, доведя общую выручку до 748 млн рублей.

Приключенческий фильм с Оскаром Айзеком КОДЕКС ДАНТЕ на третьем уикенде пополнил свою копилку еще на 12,8 млн, увеличив общий счет до 97,4 млн. Среди зарубежных релизов этого года проект обогнал ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ (90,2 млн).

Замкнул первую десятку хоррор ЕЕ ЛИЧНЫЙ АД. Фильм Николаса Виндинга Рефна заработал 8 млн рублей и привлек 14,4 тысячи зрителей, уступив предыдущей картине режиссера, НЕОНОВЫЙ ДЕМОН (10,1 млн рублей и 27 тысяч зрителей). Среди недавних остросюжетных релизов «Экспоненты Фильм» новинка обошла ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД (4,3 млн рублей и 8 тысяч зрителей), но проиграла ОПАСНЫМ ОТНОШЕНИЯМ (10,2 млн рублей и 18 тысяч зрителей).

Также в прокат вышли комедийный боевик ДНИ САКАМОТО (14-е место, 2,3 млн рублей и 4,7 тысячи зрителей) и хоррор БЕЗУМНАЯ СТАРУХА (20-е место, 995 тысяч рублей и 2 тысячи зрителей).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 431 млн рублей, с учетом стран СНГ – 639 млн рублей. Это на 10,2% меньше прошлых выходных и на 120,5% больше, чем на аналогичном уикенде прошлого года, когда в прокате также лидировали пиратские релизы во главе с СУПЕРМЕНОМ. Посещаемость уменьшилась на 12,8%, до 876 тысяч человек.

Фото: кадр из фильма МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ

29.07.2026 Автор: Рая Башинская