Вокруг света: cборы российского кино за рубежом в первом полугодии 2026 года

В первом полугодии 2026 года четырнадцать российских фильмов, а также ретроспективы собрали за пределами РФ и СНГ рекордно низкую общую кассу – $3,16 млн. Это на 32% меньше, чем за тот же период 2025 года ($4,63 млн), и составляет лишь 33% от всего прошлогоднего результата ($9,43 млн). В 2024-м на аналогичном отрезке времени зарубежная выручка отечественных картин достигала $14,2 млн, а к началу июля 2023 года – $8,5 млн.

На глобальном рынке локального контента Россия выглядит скромным игроком. Лидерами остаются Великобритания ($401,7 млн за рубежом за тот же период), Франция ($175,9 млн), Германия и Южная Корея (по $108 млн), Япония ($77,8 млн), Китай ($70,5 млн). Испания, Австралия, Италия, Бразилия и Мексика также кратно опережают российский результат.

КРАКЕН ПРОТИВ МАЛЬЧИКА-ДЕЛЬФИНА

Итог квартальной динамики показателен. За первые три месяца 2026 года российские картины собрали за рубежом $2,54 млн. За вторую четверть рынок добавил всего около $620 тысяч. Состав работавших за границей отечественных проектов по итогам полугодия повторяет список первого квартала за исключением появившихся мультфильмов КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА и ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ. Без новых крупных релизов результат обеспечивают доработки, выход на дополнительные территории и поддержание кассы анимации на уже освоенных рынках.

Ни один российский фильм так и не преодолел планку в $1 млн зарубежных сборов за отчетный период. Формальным «миллионером» остается только анимационный МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2 с учетом всех территорий за два года ($1,06 млн за все время), но в самом 2026 году его вклад – $527 тысяч. Аналогичная картина у фэнтези ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА: суммарно $1,33 млн, но за первое полугодие 2026 года картина заработала лишь $272 тысячи.

Лидером полугодия остается фантастический блокбастер КРАКЕН (Central Partnership Sales House) – $533 тысячи за 2026 год и $550,5 тысячи за все время зарубежного проката. География – пять латиноамериканских стран: Перу ($339 тысяч, 120 тысяч зрителей), Колумбия ($85 тысяч), Эквадор ($70 тысяч), Боливия ($39 тысяч) и доработки на пятой территории. При этом за второй квартал фильм не расширил свое присутствие в мире.

Главным конкурентом стал анимационный сиквел – МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2 (Luminescence). Совокупные зарубежные сборы картины достигли $1,06 млн, из которых $527 тысяч приходится на первое полугодие 2026 года. Ближневосточный релиз стал ключевым драйвером: Саудовская Аравия ($205 тысяч), ОАЭ ($27 тысяч), Турция в качестве соседнего рынка и еще более десяти стран региона. Дополнительно картине помогли Польша ($97 тысяч), Болгария, Южная Корея ($103 тысячи) и Хорватия.

Интересная деталь: КРАКЕН и МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2 почти выровнялись по сборам за первое полугодие, хотя первый – эффектный блокбастер, а второй – семейная анимация. Это позволяет сделать вывод, что на нынешнем этапе развития российского киноэкспорта анимация по эффективности не уступает фантастическим релизам и в ряде регионов (Ближний Восток, Восточная Европа) фактически вытесняет жанровое игровое кино.

Третьим по результату оказался ФИННИК 2 (Luminescence) – $443 тысячи за первое полугодие. Его главная особенность – максимальная ширина охвата. Мультфильм работал на двенадцати территориях, сформировав портфельный набор рынков: Румыния ($135 тысяч), Чехия ($51 тысяча), Словакия ($37 тысяч), Вьетнам ($35 тысяч), ЮАР ($37 тысяч), Мексика ($41 тысяча), Аргентина ($49 тысяч), Чили, Перу, Колумбия и Парагвай. Каждый отдельный рынок дает умеренный результат, но суммарно проект входит в топ-3 релизов полугодия.

БУРАТИНО (Art Pictures Distribution) с $413 тысячами дополняет картину. Классический бренд продолжает работать на латиноамериканском и диаспорном поле: Перу ($96 тысяч), Мексика ($41 тысяча), Бразилия ($64 тысячи), Аргентина ($30 тысяч), Колумбия ($26 тысяч), Чили, Эквадор, Венесуэла, а также релизы в Израиле, США, Канаде, Испании, Швейцарии и на Кипре. Это пример того, как один проект с сильной узнаваемостью способен тянуть на себе всю линейку сейлз-агента: в топе по сборам Art Pictures Distribution представлен только за счет одного тайтла.

ЭКСПОРТНАЯ ГЕОГРАФИЯ

Таблица основных рынков первого квартала (Перу, Италия, Турция, Саудовская Аравия, Эквадор, Болгария, Румыния, Колумбия, Южная Корея, Сербия) дополнилась во втором квартале рядом новых точек. Анимация МАРАКУДА вышла в Венгрии ($47 тысяч), Турции ($145 тысяч) и Испании ($39 тысяч), усилив позиции Luminescence сразу в двух европейских регионах – в Восточной Европе и на Пиренеях. КОТЫ ЭРМИТАЖА 2. ТАЙНА ЕГИПЕТСКОГО ЗАЛА открыли для российского киноэкспорта Австралию ($24,5 тысячи) и Новую Зеландию, а также добавили повторный старт в ЮАР и Болгарии. БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. СПЕЦИАЛЬНАЯ ДОСТАВКА укрепило присутствие в Центральной Америке ($41,7 тысячи), Перу, Эквадоре, Мексике, Колумбии и Чили, сформировав кластеры, где российская анимация воспринимается как массовый семейный продукт.

На Ближнем Востоке в портфеле Luminescence и Central Partnership ключевыми остаются релизы в Саудовской Аравии, ОАЭ, Египте, Кувейте, Катаре и соседних странах. Массовых прорывов нет, но регион демонстрирует равномерное распределение кассы по множеству территорий, что снижает риски зависимости от одного рынка.

Восточная Европа и Балканы – еще один устойчивый кластер. ФИННИК 2, МАРАКУДА, МАША И МЕДВЕДИ, ПИНОККИО. ПРАВДИВАЯ ИСТОРИЯ накапливают сборы за счет Румынии, Венгрии, Болгарии, Сербии, Хорватии, Боснии и Черногории. Показательно, что именно здесь российская анимация чувствует себя стабильнее всего: узнаваемость формата и относительно консервативная структура семейной аудитории создают предсказуемый спрос даже без серьезной маркетинговой поддержки.

ДОМ LUMINESCENCE

По итогам первого полугодия 2026-го расстановка сил между ключевыми сейлз-агентами не изменилась относительно первого квартала года. Luminescence остался лидером, выпустив девять фильмов и получив 49 стартов на 38 территориях. Его проекты привлекли $1,72 млн общей выручки и 300 тысяч зрителей. Это около 54% всех зарубежных сборов российского кино за отчетный период. Компания строит модель массового семейного экспорта: анимационные франшизы разной силы последовательно покрывают Ближний Восток, Восточную Европу, Латинскую Америку, Африку и Океанию.

Central Partnership Sales House сохранил второе место. Сейлз-агент работал тремя фильмами, обеспечив десять стартов на десяти территориях. Картины компании заработали в сумме $975 тысяч. Это примерно 31% рынка. Продуктовая линейка – более «широкоформатная»: блокбастер КРАКЕН, семейный ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО КИРПИЧА и анимационный ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ демонстрируют, что ставка делается на несколько крупных проектов с заметной маркетинговой поддержкой и точечным выбором территорий.

Директор департамента международных продаж «Централ Партнершип» Николай Златопольский сообщает, что с рядом партнеров уже имеются договоренности по сиквелу ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, релиз которого состоится в этот Новый год. ДОКТОРА ДИНОЗАВРОВА скоро ждет премьера в Южной Корее, Израиле, Испании, а также на Ближнем Востоке. Такие амбициозные проекты ЦПШ, как БИТВА МОТОРОВ, тоже не оставляют равнодушными международных партнеров. Уже на уровне тизера заключена сделка на Италию и Латинскую Америку. «По продажам мы движемся ровно по запланированной траектории. То, что ожидали, мы и получаем. Берлин как первый крупный рынок года оказался очень оживленным. Мы представили хорошую подборку фильмов, которые не оставили равнодушными байеров, – рассказывает Златопольский. – Кинорынок в Каннах тоже не подвел, но в связи с огромным предложением новых международных проектов все же был более умеренный. У многих коллег в индустрии наблюдается спрос на жанровый контент. Могу совершенно точно сказать, что спрос на контент на локальных рынках снижается. На многих рынках появляются национальные фильмы, которые быстро занимают нишу и вытесняют все субституты, оставляя пространство только для голливудских мейджоров, которые тоже сейчас на самом деле переживают не лучшие времена за рубежом. В связи с этим становится все сложнее находить те самые темы и визуальные решения, позволяющие успешно проникать на локальные рынки. Тем не менее ЦПШ обладает каталогом серьезных и кассовых блокбастеров, который в сочетании с колоссальным опытом и имиджем компании на международной арене позволяет нашему контенту успешно преодолевать многие барьеры и выходить в кинотеатрах и на онлайн-платформах во многих странах».

Art Pictures Distribution осталась на третьем месте, выпустив один фильм. Компания получила пятнадцать стартов на пятнадцати территориях и заработала $413 тысяч. То есть около 13% общего результата обеспечены единственным релизом – БУРАТИНО. Это стратегия высокого риска: при отсутствии широкого анимационного портфеля устойчивость позиций агента жестко привязана к успеху одного бренда.

Сравнение с первым кварталом показывает важный тренд: тогда Luminescence и Central Partnership шли почти вровень (менее 1,3% разницы в сборах), но за полугодие Luminescence сформировал комфортный отрыв за счет расширения географии и большего числа релизов. В условиях отсутствия «миллионеров» побеждает не тот, у кого один яркий хит, а тот, кто сумел собрать сетку из десятков средних по силе релизов.

РЫНОК В ПОИСКЕ БЛОКБАСТЕРА

Жанровая картина первого полугодия 2026 года однозначна. Суммарно анимационные проекты дают не менее двух третей всех зарубежных сборов российских фильмов за период: около $2,1-2,2 млн из $3,16 млн. Игровой сегмент представлен в основном КРАКЕНОМ, БУРАТИНО, хоррором ОТРАЖЕНИЕ ТЬМЫ, а также ретроспективами золотого фонда и авторских проектов (АНДРЕЙ РУБЛЕВ, ИДИ И СМОТРИ, СОЛЯРИС, СТАЛКЕР, НЕЛЮБОВЬ, КИТОБОЙ и другие). Их вклад важен с точки зрения культурного присутствия, но не определяет финансовую картину: единичные релизы приносят десятки тысяч долларов, а не сотни.

Главный вывод первого полугодия 2026 года – структура спроса на российское кино за рубежом не меняется, а объемы стагнируют. В отличие от 2019-го, когда зарубежные сборы отечественных фильмов достигали $52,55 млн, сегодня рынок живет в логике единичных средних релизов, а не редких блокбастеров. Основной объем формируют анимационные франшизы, выстроенные в портфельную сетку, а рост обеспечивается не усилением отдельных проектов, а добавлением новых территорий и пролонгацией уже идущих релизов.

С одной стороны, модель доказала свою устойчивость: Luminescence, Central Partnership и Art Pictures удерживают присутствие в Латинской Америке, на Ближнем Востоке, в Восточной Европе, Африке и Океании, подтверждая, что спрос на российский семейный контент есть. С другой стороны, без хотя бы одного-двух высокобюджетных проектов в год, способных собрать за рубежом $3–5 млн и более, общий объем рынка будет оставаться в нишевом сегменте. Чтобы повторить результат 2025 года, российскому киноэкспорту во втором полугодии 2026-го необходимо принести около $6,27 млн. При текущей скорости набора кассы и составе релизов это выглядит малореалистичным сценарием. Куда вероятнее годовой итог в диапазоне $6-7 млн и, как следствие, дальнейшее снижение доли России в глобальном рейтинге экспортеров локального контента.

Стратегически индустрии предстоит решить две задачи. Первая – сохранить и развить анимационный кластер как базу стабильного экспорта. Вторая – вернуть в международную повестку конкурентоспособное игровое кино: жанровые триллеры, фантастику, комедии и исторические драмы с понятным предложением для зарубежного зрителя. Пока же первое полугодие 2026 года подтверждает: без «ударных» релизов российский киноэкспорт обречен оставаться рынком средних тиражей, где ключевое конкурентное преимущество – не масштаб хитов, а ширина и диверсификация портфеля.

ЦЕНА АДАПТАЦИИ

Среди тенденций этого года Надежда Мотина, президент компании «Арна Медиа», занимающейся продажами российского контента за рубежом, отмечает усиление мультиплатформенных сделок (AVOD/TVOD). «Фокус сместился с кинотеатрального и ТВ-проката на цифровые платформы и стриминги, включая работу с крупными YouTube-каналами и международными агрегаторами», – сообщает она. Так компания выпустила на Apple TV, Amazon Prime Video и еще ряде платформ в США и Канаде семейную комедию МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ. «Первая половина 2026 года показывает стабилизацию с умеренным трендом на рост, особенно в сегментах Family Entertainment и масштабного CGI-фэнтези. Рынок адаптировался к работе в новых географических приоритетах: MENA, Латинская Америка, Юго-Восточная Азия, Китай. Кинорынки Ближнего Востока и Азии стали базовыми площадками для дистрибьюторов из РФ, – подводит итоги первых шести месяцев года Надежда Мотина. – Но нам еще только предстоит увидеть постепенное восстановление и стабилизацию цен после падения последних лет. На развивающихся рынках (Латинская Америка и Юго-Восточная Азия) дистрибьюторы чаще идут на гибкие схемы – умеренный minimum guarantee (MG) с моделью revenue split (роялти после покрытия расходов). Снижение объема фиксированных авансов и гарантий компенсируется долями от показов на AVOD/TVOD-платформах».

Николай Златопольский подтверждает, что стоимость российского контента за последние четыре года снизилась для зарубежных закупщиков. «В первую очередь это определялось фактором геополитической напряженности. Но также важно, что в целом существует перенасыщение рынка, которое негативно сказывается на цене. Простая экономика – чрезмерное предложение и не изменившийся уровень спроса приводят к снижению стоимости. А спрос на самом деле поменялся – он стал меньше в связи с ростом локального продукта, что еще сильнее сказывается на цене. Поэтому факторов тут много. Мы постепенно пытаемся отыграть обратно рынки и цены былых лет, но это трудная и долгая дорога, – говорит топ-менеджер «Централ Партнершип». – Мы стали производить свое большое кино, которое захватывает зрителя и погружает его в самые различные сеттинги – качественные визуальные эффекты, продуманные сюжеты и миры, а также креативные подходы к маркетингу и пиару. Чтобы привлечь аудиторию, за основу часто берутся истории, сказки, события, которые уже известны нашему зрителю. Это обеспечивает гарантированный охват. В основе такого контента сильно выражен национальный код нашего народа и его истории. К сожалению, эти ценности не всегда бывают понятны нашим партнерам. Восточные контрагенты могут не воспринимать наши фольклор и историю, так как у них попросту нет представления о нашем пути, а их история формировалась совершенно в других реалиях. Западные коллеги, например, с интересом смотрят наши фильмы и по сей день. Ограничителем у них выступают кинотеатры, телеканалы и платформы, следующие национальной политике их стран. Пожалуй, это главная причина, по которой нынче осложнен выход на данные рынки. Даже если закупщик возьмет наш контент, то продать его у себя на рынке ему будет очень сложно. Тем не менее качество вместе с бюджетами наших картин растет, что дает нам преимущество, когда мы говорим об интересе со стороны международных партнеров. Это тоже важно учитывать, так как на качественный контент всегда есть спрос, а за ним стоят и деньги».

Наиболее востребованными жанрами за рубежом Надежда Мотина называет семейное развлекательное кино: крупномасштабные сказки, фильмы о животных и CGI-приключения. «По фэнтези КОЛОТУН И ВОЛШЕБНОЕ КОРОЛЕВСТВО, которое мы впервые представили роликом в Каннах в этом году, у нас уже более десяти предложений от разных территорий. Надеемся закрепить этот успех в Торонто и на AFM и сделать проект лидером наших международных продаж. Популярными становятся проекты, основанные на всемирно известных сказочных архетипах (Красная Шапочка или Дед Мороз). Также картины с высоким production value: качество VFX, костюмов и звука за приемлемый бюджет делает российский контент конкурентоспособным по соотношению цена/качество», – поясняет президент «Арна Медиа».

Как отмечает Николай Златопольский, на всех рынках сохраняется спрос на сильный жанровый контент. «Большие экшн-дизастеры, хай-концепт, survival-триллеры, а также фильмы по мотивам всемирно известных историй практически точно будут востребованы на международной арене. Исторические и локальные истории, например, ромкомы, тяжело воспринимаются рынком, – рассуждает эксперт. – Первые слишком сильно сосредоточены на локальных исторических сюжетах, а вторые попросту легкозаменимы – не так сложно снять свой ромком с известными национальными актерами, который точно будет воспринят лучше в связи с популярностью главных героев. Форматы, они же ремейки, остаются хорошей историей выхода на многих рынках. Если фильм показал себя хорошо на домашнем рынке и обладает каким-то интересным концептом, то он легко может быть воспроизведен где-то еще с учетом местных предпочтений и сюжетных дополнений».

Переход российских сейлз-агентов от шоковой адаптации к системным международным продажам произошел частично благодаря помощи РОСКИНО, запустившего новую опцию по финансированию самостоятельного участия компаний в Кинорынках. «РОСКИНО организует объединенный стенд представителей российской киноиндустрии на многих дружественных рынках. Программа по возмещению самостоятельного участия очень для нас актуальна, так как мы продолжаем участвовать в рынках, где РОСКИНО по геополитическим причинам не может получить аккредитацию, – рассказывает директор департамента международных продаж «Централ Партнершип». – Тройка самых крупных рынков (AFM, EFM, Marche du Film) никуда не делась. По-прежнему там продолжает принимать участие большинство наших коллег из России. Безусловно, это вызвано самым большим охватом закупщиков. В связи с этим нам очень важно и даже необходимо присутствовать на подобных рынках. РОСКИНО обеспечивало значительную поддержку, которая по факту помогала российскому сейлзу показать свой каталог вживую множеству зарубежных партнеров, количество которых именно на этих рынках достигает максимального значения. Поэтому, на наш взгляд, это важнейшая инициатива, которую мы приветствуем и ждем. Ранее мы пользовались возмещением и обеспечением от РОСКИНО. Сейчас эта программа заново не объявлялась».

Компания «Арна Медиа» активно пользуется новой опцией ведомства. «Благодаря программе РОСКИНО и Фонда кино по возмещению и обеспечению части затрат на самостоятельное участие наша компания уже трижды получала субсидии. Мы приняли индивидуальное участие в крупнейших международных Кинорынках: AFM-2024, EFM-2025 и Marché du Film 2025, – сообщает Надежда Мотина. – Результатом этой поддержки стали прямые продажи наших фильмов российского производства на самые разные зарубежные территории. Нам удалось закрыть сделки с закупщиками из США, стран Балтии, Индии и стран СААРК, Тайваня, а также Южной и Центральной Америки (включая Мексику и Карибский бассейн). Инициатива РОСКИНО оказывает мощнейшее влияние на отрасль. Возможность точечного финансирования самостоятельных поездок позволяет продюсерам гибко реагировать на запросы рынка, сохранять международные связи и обеспечивать реальные валютные сборы для российского кино за рубежом. Финансовая поддержка до 70 процентов снижает риски для бизнеса и напрямую стимулирует экспорт национального контента».

Фото: кадр из фильма МАЛЬЧИК-ДЕЛЬФИН 2

27.07.2026 Автор: Дмитрий Некрасов, Рая Башинская