Предварительная касса уикенда: «Человек-паук: Новый день» продолжает доминировать в прокате

Лучшей новинкой стал триллер «Бегущая»

Согласно предварительным данным, лучшим релизом первого осеннего уикенда вновь стал кинокомикс ЧЕЛОВЕК-ПАУК: НОВЫЙ ДЕНЬ. В третий уикенд релиз альтернативного проката записал на свой счет еще около 300 млн рублей.

Лучшей официальной премьерой недели стал экшн-триллер БЕГУЩАЯ (VLG) с Галь Гадот в главной роли. За четыре дня проката релиз освоил порядка 21,3 млн рублей (36,9 тысяч человек), что позволило ему занять пятую строчку чарта.

Чуть больше 16 млн рублей за прошедший уикенд заработали две отечественные премьеры – МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2 (AK) и НЕ ПО-ДЕТСКИ (CAO), расположившиеся на шестом и седьмом местах таблицы соответственно.

Биографическая драма ТОНИ (AOF) начала прокат с девятой строчки, положив в свою копилку в районе 13,9 млн рублей в стартовый уикенд.

Замкнул десятку лучших еще один зарубежный триллер – СЫГРАТЬ В ЯЩИК (PRD) с Сэмюэлем Л. Джексоном и Евой Грин. К вечеру воскресенья американская лента смогла заработать чуть больше 10 млн рублей.



Фото: кадр из фильма БЕГУЩАЯ