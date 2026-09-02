Okko рассказал о новинках сентября

«Искусство падения», «Старый орел», «Горбушка. Сердце русского рока»

Одна из главных новинок, которая появится в онлайн-кинотеатре Okko в сентябре – танцевальная драма «Искусство падения». Премьера дебютной режиссерской работы Мигеля состоялась в конкурсной программе фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», где была удостоена приза «Открытие нового сезона».

Также пользователей стриминга ждут документальный сериал «Горбушка. Сердце русского рока», комедия СТАРЫЙ ОРЕЛ, криминальная комедия НОЧНОЙ БИЗНЕС и многое другое.

Уже на сервисе:

ДЕВЯТАЕВ (военная драма, реж. Тимур Бекмамбетов, Сергей Трофимов)

Лето 1944-го. Летчик-истребитель Михаил Девятаев сбивает вражеский самолет, но его собственную машину поджигают. После катапультирования он оказывается в лагере для военнопленных, где встречает друга детства Николая Ларина, перешедшего на сторону немцев. Пережив неудачную попытку побега, летчик оказывается на острове, где проводятся испытания ракеты «Фау-2». Собрав группу узников, он захватывает немецкий бомбардировщик, взлетает под обстрелом и садится на безопасной территории. Но даже став героем для всей страны, Девятаев остается предателем в глазах отца Ларина, не подозревающего о выборе сына.

«Хозяин Москвы» (историческая драма, реж. Игорь Зайцев, Валерия Вегнер)

Первая половина XIX-го века, Москва, куда накануне войны 1812 года приезжают крепостные Никишины: семнадцатилетний Иван с отцом Терентием, старшим братом Василием и младшей сестрой Агашей. Терентий хочет выкупить себя и детей, но их помещик продает имение и крестьян богатому графу Лебедеву. Так крепостные Никишины вынужденно остаются в Москве. Иван влюбляется в купеческую дочь Машу Клыкову, но не может жениться, пока он крепостной. Агаша становится актрисой домашнего театра Лебедевых, ее соблазняет сын хозяина – Павел, который служит адъютантом у генерал-губернатора Гудовича. А брат Василий устраивается приказчиком к купцу Клыкову и тоже влюбляется в Машу. Впереди Никишиных ждет много испытаний, самым грозным из которых оказывается оккупация Москвы Наполеоном, а также любовь, карьерные свершения, свобода и новая жизнь…

«Шурик и Шарик», новый сезон (анимационный)

Компания друзей живет небольшом городе Подмосковске, где привычная бытовая реальность незаметно сосуществует с абсолютным безумием. Среди его обитателей – тревожный Шурик, подозрительно рассудительный и здравомыслящий на фоне всех остальных, и его верный пес Шарик, по совместительству маскот мультсериала. А еще есть их соседи, два лучших друга: Жора – темщик-неудачник, чьи бесконечные бизнес-идеи никогда не заканчиваются ничем хорошим, и Платон – вечно спокойный художник, истинный виртуоз, который мог бы добиться чего угодно, если бы хоть что-нибудь для этого делал. Они снимают квартиру, пытаются разобраться с работой, деньгами, отношениями, собственными амбициями, кризисами и другими вполне узнаваемыми проблемами. Вот только мир вокруг них существует по совершенно другим законам. Что, собственно, смущает в основном только Шурика.

С 3 сентября:

ХОЛОП 3 (комедия, реж, Клим Шипенко)

по подписке «Прайм+Премиум»

Супружеская пара богачей, избалованная роскошной жизнью, находится на грани развода. Они оказываются участниками экспериментальной программы по перевоспитанию: их дети ради спасения семьи «отправляют» родителей в эпоху Петра I. Вдали от столичной жизни им предстоит заново обрести ориентиры, принять ответственность за собственные поступки и отказаться от привычных капризов. Героям придется столкнуться с непростыми ситуациями, где их богатство и статус ничего не значат без человечности и искренности, которые они давно утратили.

СЕМЬЯ НА МОЮ ГОЛОВУ (комедия, реж. Джованни Ди Грегорио)

Римский профессор на пенсии наслаждается покоем и обществом друзей, надеясь наконец дописать важное эссе. Но внезапный телефонный звонок разрушает его планы. Его дочь София, пережившая измену мужа, едет к отцу вместе со своими двумя детьми. Дом наполняют крики внуков и переживания их матери, а провинившийся зять Хельмут неожиданно сообщает: чтобы искупить свой грех, он пешком придет из Германии в Рим. Пенсионер оказывается в центре семейного хаоса, в котором ему предстоит заново учиться быть отцом, дедушкой и просто счастливым человеком.

С 4 сентября:

НОЧНОЙ БИЗНЕС (криминальный, реж. Деррик Борте)

Владелец фешенебельного ночного клуба, выходец из Албании Манко Капак, совсем не бережет себя. Пережив инфаркт, он понимает, что пора оставить опасное прошлое позади и начать новую жизнь с любимой женщиной. Но после нападения грабителей в масках Манко оказывается должником криминального картеля, деньги которого отмывал, и пытается продать клуб, вступив в переговоры с загадочным покупателем. Однако по мере продвижения сделки он начинает понимать, что прошлое не отпустит так просто, а за свободу и будущее придется побороться.

С 8 сентября:

СУПЕРКОПЫ 80 (комедия, реж. Жан Батист Сорель)

Париж, 1984 год. Полицейский старой закалки Ивон Кастендеш привык работать по своим правилам, опираясь на собственный опыт и интуицию. Его привычный мир рушится, когда при исполнении погибает друг и напарник Джонни Лански. Личная трагедия превращается для Ивона в точку невозврата. Вследствие кадровых перестановок его назначают главой экспериментального подразделения. Теперь Кастендеш вынужден трудиться плечом к плечу с новобранцами, чьи методы работы абсолютно противоречат его навыкам. Тем не менее разношерстной команде придется научиться действовать сообща, чтобы вывести на чистую воду организаторов трафика запрещенных веществ.

С 12 сентября:

БАБУШКА НА МИЛЛИОН (драмеди, реж. Пат Буннитипат)

Неудачливый стример, бросивший учебу ради видеоигр, понимает, что зарабатывать на трансляциях не так уж легко. Молодой человек узнает историю о том, как недавно умерший дед по отцовской линии завещал дом внучке, ухаживающей за ним во время болезни. Парень решает посвятить все свое время заботе об умирающей от рака бабушке. Вот только движет парнем отнюдь не чувство долга, а желание заполучить крупное наследство. Этот план кажется молодому человеку просто идеальным, однако очень скоро выясняется, что завоевать расположение своенравной бабули будет не так-то просто. Но этот подход дает ему шанс увидеть жизнь родного человека под другим углом, ведь он не знал свою бабушку, которая оказалась очень доброй и веселой женщиной. Шаг за шагом бабушка и внук сближаются, и со временем корыстные мотивы парня уступают место глубоким родственным чувствам, которые оказываются для него по-настоящему бесценными.

С 15 сентября:

ВМЕСТЕ (докуменальный)

С 17 апреля по 17 мая 2026 года новый лечебно-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы №62 в Инновационном центре «Сколково» до приема первых пациентов стал арт-пространством. На 60 тысячах кв. м представили более 200 работ свыше 70 российских и зарубежных художников – от живописи и скульптуры до мультимедийных инсталляций и паблик-арта. За месяц выставку посетили более 100 тысяч человек, а в ее рамках прошло свыше 300 мероприятий. Большая часть экспонатов осталась в больнице как постоянная экспозиция.

С 18 сентября:

«Горбушка. Сердце русского рока» (документальный, реж. Тимур Федоров)

В 1980-х ДК им. Горбунова, типовой дворец культуры при авиационном заводе, становится колыбелью советского андеграунда. Клуб филофонистов легализует подпольную торговлю записями альбомов музыкантов с мировым именем и кумиров отечественного рока. Постепенно небольшое сообщество меломанов разрастается до крупнейшего в мире пиратского рынка, сцена ДК открывает двери для лучших российских и зарубежных рок-групп, а сама «Горбушка» становится не просто местом глобальной тусовки и гигантским маркетплейсом, а настоящим окном в мир. История легендарного культурного пространства Москвы раскрывается в воспоминаниях непосредственных участников зарождения «Горбушки» – знаменитых музыкантов и старожилов прославленной площадки, среди которых Сергей Галанин, Гарик Сукачев, Александр Ф. Скляр и другие.

Также в сентябре:

СЫГРАТЬ В ЯЩИК (криминальный триллер, реж. Мартин Кэмпбелл)

Прижатый к стенке федералами криминальный авторитет Джек Вулф оказывается в безвыходной ситуации. Чтобы получить 30 миллионов долларов по страховке, он решает инсценировать собственную смерть на яхте и обвинить в ней любовника своей жены Норы – серфера Чеда. Однако хитрая и безжалостная Нора ведет свою игру: она планирует по-настоящему убить ненавистного мужа, подставить Чеда и присвоить все деньги. Постепенно правда всплывает наружу, а Джек и Нора отчаянно пытаются перехитрить друг друга. Кто же выйдет победителем в этой смертельной схватке?

СТАРЫЙ ОРЕЛ (комедия, реж. Мурад Ногмов)

В высокогорном осетинском селе остался один-единственный житель – упрямый старейшина Батраз Зелимханович. Когда новый глава администрации принимает решение о ликвидации населенного пункта, старик отказывается покидать дом предков. Прочитав в газете об альпийских эко-курортах, он загорается идеей возродить деревню за счет туристов. Он хитростью выманивает из Москвы сына и внуков, привлекая городских жителей к амбициозному проекту, который станет для них шансом вспомнить свои корни и найти путь друг к другу.

«Искусство падения» (драма, реж. Мигель)

Молодой танцор Дима участвует в хореографическом шоу и попадает под влияние строгого наставника – Фила. Вместе со своей девушкой он становится участником психологического эксперимента, который Фил ставит на всех подопечных, проверяя их на готовность стать настоящими артистами. Но танцевальное шоу меняет не только их. Рената – жесткий и бескомпромиссный продюсер, воспринимающий танцы исключительно как бизнес. Однако ее мировоззрение рушится под воздействием мощной энергетики опытного танцора Антона. В итоге танцы глубоко проникают в жизнь героев, заставляя их двигаться во всех смыслах этого слова.

Фото: кадр из сериала «Искусство падения»