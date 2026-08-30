Новинки сентября в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»

Второй сезон «Форсайтов», финальные серии «Странных новых миров» и многое другое

В сентябре пользователей онлайн-кинотеатра «Амедиатека» ждут второй сезон драмы «Форсайты», детектив «Число зверя», финальные серии четвертого сезона фантастики «Звездный путь: Странные новые миры», а также многое другое.

С 14 сентября:

«Форсайты», 2-й сезон (драма)

Новое прочтение классики Джона Голсуорси возвращает зрителей в мир Форсайтов – влиятельной семьи, где чувства неизбежно сталкиваются с долгом. Во втором сезоне безупречная репутация богатой семьи начинает трещать по швам: старые тайны на пару с новыми желаниями дают о себе знать. Внутренний зверь Сомса все просится наружу, брак для Ирэн становится заточением, а Джолион выбирает жизнь вне семьи: без денег и связей, без привычного покровительства. Для семьи, привыкшей ставить долг и статус выше чувств, любой личный выбор может обернуться скандалом, способным изменить будущее всех Форсайтов.

С 20 сентября:

«Прощай, Лара» (аниме)

финал первого сезона

Главная героиня – принцесса подводного мира, которая влюбляется в человека. Лара просит ведьму подарить ей ноги, чтобы она могла жить на суше с возлюбленным. Но коварная колдунья с помощью зелья превращает девушку в пену морскую. Спустя 200 лет Лара перерождается в человека в водах озера Бива и попадает в наш мир. Героиня знакомится со старшеклассницей Мари, владеющей приемами бокса, и отправляется учиться с ней в обычную японскую школу. Но желание Лары найти свою любовь никуда не ушло, и, кажется, кандидата на роль прекрасного принца она уже приметила…

C 25 сентября:

«Звездный путь: Странные новые миры», 4-й сезон (фантастика)

финал – одновременно со всем миром

В четвертом сезоне фантастического сериала «Звездный путь: Странные новые миры» героев ждут невероятные космические приключения, причем помимо внешних угроз, которые скрываются на неизведанных планетах, их ждут сражения с собственными демонами. Авторы шоу продолжат экспериментировать с жанрами – команда корабля «Энтерпрайз» окажется внутри вестерна, устроит настоящий сеанс психотерапии, попадет в доисторическое время, а еще зрителей ждет уникальный эпизод, созданный с помощью кукольной анимации.

С 30 сентября:

«Клеватесс II» (аниме)

финал второго сезона

Клеватесс привык уничтожать любого, кто осмелится бросить ему вызов. Но однажды его жизнь меняется самым неожиданным образом: он берет под опеку осиротевшего младенца, девочку по имени Луна, которой суждено стать последней надеждой умирающего мира, а для помощи в ее воспитании возвращает к жизни девушку-воина Алисию. Герои фэнтезийного аниме «Клеватесс» волею судеб оказываются связаны, и теперь бывшим врагам предстоит отправиться в опасное путешествие, где им придется столкнуться с чудовищами и древними тайнами. Необычное трио должно решить, возможно ли спасти мир, которому, кажется, уже вынесен приговор.

Также в сентябре:

«Число зверя» (детектив)

Россия, 1990-е. Следователь Алексей Кирсанов получает «черную метку» от местной ОПГ и вынужден уехать из города. Вместе с другом, прокурором Игорем Сазоновым, он перебирается в Ярославскую область, надеясь оставить бандитские разборки позади. Но едва Кирсанов приступает к работе, как неизвестный расстреливает целую семью, оставляя на телах жертв метки в виде кровавых цифр. Архивы выводят Кирсанова на убийства десятилетней давности. Он уверен: здесь орудует серийный убийца. Значит, нужно создать оперативную группу, поднять старые дела и вернуться к преступлениям, о которых многие предпочли бы забыть. Сазонову такая перспектива совсем не по душе. Но кто-то должен проделать эту работу – ради тех, кто уже никогда не сможет потребовать справедливости сам.

«Школа медсестер», 8-й сезон (драма)

В восьмом сезоне сериала «Школа медсестер» главных героев вновь ждут сложные моральные дилеммы и драматические повороты. Пришла пора подводить итоги эксперимента, в котором мужчины стали работать в качестве младшего медицинского персонала наряду с женщинами. На горизонте уже маячат 1960-е, и сотрудники датского госпиталя Фреденслунд не могут не замечать, какие грандиозные перемены в обществе они несут. Анна чувствует, что уже способна быть кем-то большим, чем просто медсестрой, но врачи-мужчины испытывают смешанные чувства по этому поводу.

«Хоть я и бездарная злодейка» (аниме)

новые серии

В одной далекой-далекой стране есть традиция – выбирать императрицу из пяти дев, воспитанных в главных аристократических семьях. Красавица Линлинь, «придворная бабочка», была в одном шаге от того, чтобы стать главной женщиной в королевстве, однако завистливая «придворная крыса» Хуэйюэ использовала древнюю магию, чтобы поменяться с ней телами. Теперь главной героине предстоит не только отомстить завистнице и вернуть свою прежнюю жизнь, но и доказать всем окружающим, что прекрасная душа видна сквозь любую внешность.

«Виктория с множеством козырей» (аниме)

финал первого сезона

Хлоя – шпионка высшего класса, которая владеет всеми видами боевых искусств и мастерством перевоплощения. Но предательство начальника вынуждает ее полностью изменить жизнь и уйти на покой. Под новым именем Виктория она получает шанс жить нормальной жизнью вдали от опасностей своей профессии. А еще она становится матерью, взяв под опеку брошенную девочку Нонну. Ее навыки супершпионки оказываются полезными даже в самых простых делах, но покой ей только снится. Бывшие враги ведут охоту на нее, да и новые недоброжелатели тоже как-то быстро активизировались.

Фото: кадр из сериала «Форсайты»